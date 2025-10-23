edición general
14 meneos
21 clics
Un fallo de DNS puso a AWS de rodillas [ENG]

Un fallo de DNS puso a AWS de rodillas [ENG]

Amazon ha publicado un informe detallado que explica cómo una falla crítica en el sistema de administración de DNS de DynamoDB derivó en una interrupción que duró un día e interrumpió importantes sitios web y servicios de múltiples marcas, con estimaciones de daños que potencialmente podrían alcanzar cientos de miles de millones de dólares.

| etiquetas: amazon , aws , dns , dynamodb
11 3 0 K 137 tecnología
1 comentarios
11 3 0 K 137 tecnología
gelatti #1 gelatti *
El incidente comenzó a las 23:48 PDT del 19 de octubre (7:48 UTC del 20 de octubre), cuando los clientes informaron un aumento en la tasa de errores de la API de DynamoDB en la región US-EAST-1 del norte de Virginia. La causa principal fue una condición de carrera en el sistema automatizado de gestión de DNS de DynamoDB que dejó un registro DNS vacío para el punto final regional del servicio.

El sistema de gestión de DNS consta de dos componentes independientes (por razones de disponibilidad):…   » ver todo el comentario
2 K 36

menéame