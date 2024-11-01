edición general
Ya son cinco los muertos en Francia a causa del temporal mientras 450.000 hogares siguen sin electricidad

La cifra de víctimas mortales ha ascendido a cinco, después de que tres esquiadores hayan fallecido en los Alpes franceses por una avalancha de nieve.

| etiquetas: francia , clima , borrasca
