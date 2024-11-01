·
Ya son cinco los muertos en Francia a causa del temporal mientras 450.000 hogares siguen sin electricidad
La cifra de víctimas mortales ha ascendido a cinco, después de que tres esquiadores hayan fallecido en los Alpes franceses por una avalancha de nieve.
etiquetas
:
francia
,
clima
,
borrasca
actualidad
#1
WcPC
Imaginemos los medios en España si ocurriese eso mismo...
0
K
12
#2
woody_alien
#1
Yo lo que flipo es que Perro Sanxe no haya dimitido por esto pues ya sabemos que todo es culpa suya.
6
K
74
#3
WcPC
#2
Vergonzoso..
0
K
12
#4
malarte
#2
La corrupción mata.
0
K
7
#8
tyrrelco
#2
Si no dimitió por los 30 grados bajo cero en Polonia y todos los que murieron congelados, va a dimitir por esto.
3
K
42
#9
woody_alien
#8
Es un desalmado.
0
K
12
#10
Gadfly
#2
pueril
0
K
7
#5
Chinchorro
#1
En Valencia murieron más de doscientas personas hace poco más de un año. No hay que imaginarse nada.
0
K
12
#6
Comorr
#1
te suena lo de la Dana de Valencia del año pasado???
No es ni si quiera lo mismo, si no mucho peor
0
K
6
#7
Comorr
es que no con la puta evidencia en la cara lo ven. Es acojonante
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
No es ni si quiera lo mismo, si no mucho peor