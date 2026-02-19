·
34
meneos
48
clics
"Ya han llamado al chaval y está encantado": Bono pidió a Ábalos que colocara en Ineco a un joven del PSOE y a los 10 días tenía un contrato de 36.000€
José Bono pidió a José Luis Ábalos que colocara en la empresa pública Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, a un protegido del PSOE con el que cenó la noche antes.
|
etiquetas:
:
koldo
,
bono
,
enchufes
actualidad
36 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#1
duende
Visible en modo de lectura, me recuerda al chiste:
El muchacho termina el Bachillerato y no tiene ganas de estudiar más. Como el padre es un tipo influyente y de dinero, le presiona:
- ¿Ah? ¿No quieres estudiar huevón? Bueno, yo no mantengo vagos, así que vas a trabajar. ¿Estamos?
El padre, que es un hombre con mucho dinero, metido en la política y con influencias, dada su larga trayectoria, trata de conseguirle un empleo y habla con una de sus compañeras de partido que están en este momento…
» ver todo el comentario
29
K
269
#13
FunFrock
*
#9
Yo no he visto subir en 1 día 8 portadas de la misma noticia sobre el PSOE cuando hay temas de corrupción. Si de Ayuso (que me parece bien), pero NUNCA del PSOE.
No vi ninguna portada sobre el Accidente de Tren que pusiera minimamente mal al ministro.
No vi ninguna portada de la UCO entrando en Ferraz (te imaginas lo q hubiera pasado con el PP y eso mismo)
No he visto ninguna portada de los ERES hasta q hubo condena, 2 portadas solo hay de los EREs.
No hay ninguna poertada de como los…
» ver todo el comentario
3
K
49
#10
duende
*
#7
La IA disiente contigo:
"
El dueño de Ineco (Ingeniería y Economía del Transporte) (la ingeniería pública española) son los principales entes públicos del transporte en España, como AENA, Adif y Renfe, siendo una empresa estatal dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible; es decir, no tiene un "dueño" único, sino que es propiedad del Estado español a través de sus organismos
"
La gestión privada no la veo por ninguna parte
2
K
38
#12
Paltus
*
#10
Pues al intentar ir sin IA me he tenido que colar, en la contratación de personal de INECO si que va por convocatorias.
www.ineco.com/ineco/talento/ofertas-de-empleo-publico
Aún así está presente en más de 50 países, no creo que en todos se entre por oposición.
1
K
22
#2
FunFrock
Espero equivocarme pero.. Corrpucion del PSOE, no llegará a portada
2
K
35
#3
duende
#2
Eso está claro, pero lo hago porque en meneame les gusta el olor de la corrupción del P$OE, a diferencia de la del PP huele a rosas en descomposición.
4
K
67
#4
FunFrock
#3
Aquí solo salieron 2 portadas de la corrupción de los EREs. Solo 2.
Esto está lleno de gente de Izquierdas comprometidos con la corrupcion... del PSOE. Se las pasan TODAS.
3
K
18
#5
duende
#4
Ya, pero ¿y lo que nos divertimos los demás viendo como la blanquean?
0
K
12
#16
A.more
#4
eso en meneame. Sin embargo los jueces y los medios, ametrallan con los casos de la izquierda mientras los de la derecha se aplazan hasta el infinito. El fiscal ya condenado y el ladrón testaferro de ayuso en la calle. Y la verdadera corrupta con los medios comiéndole el ...
Montoro no está, zaplana muyyyy enfermo hace años. Los titiriteros en la cárcel el primer día. Los fascistas libres y presumiendo de que cuando ellos digan, "pa, Lante". Equis distancia. Que no significa empate. Significa que sigue el cortijo
0
K
9
#17
FunFrock
#16
Me importa un huevo de rinoceronte suizo albino lo que pongan los medios. Estoy hablando de Meneame.
Al testaferro lo siguen juzgando, A montoro lo han empezado a juzgar, y a zaplana... ¿Me puedes enseñar la noticia donde Griñan y el otro se libran de la carcel estando condenados en firme en Meneame? Un presidente usando el TC anticipando su fallo para que Griñan no entre en la carcel y aquí no hubo ni una noticia.
Eso se ve q no es corrupción.
Si te importa la corrupción, te importa TODA, si te importa solo la del PP, dilo y yata, no pasa nada.
1
K
27
#21
platypu
#17
eso es culpa de
@imparsifal
y los demas admin que permiten que 4 idiotas con 20 de karma tengan el poder de decidir lo que llega a portada o no
3
K
53
#24
Macnulti_reencarnado
#21
no seas tan duro, que la página ha dado un giro de 360⁰.
1
K
21
#27
FunFrock
#21
Esto es un problema que lleva así desde que empezó la web. Y como en toda sociedad, se montan elites, y si el "estado" (los dueños de la web) permiten que las elites manden y gestionen como quieran, pues seguirá la senda que lleva siguiendo Meneame, irse cada vez más a la irrelevancia. Pq yo he vuelto pq me apetecia y tengo tiempo, pero aquí no va a entrar gente nueva con el clima hostil de insultos permitidos a cualquiera q entre nuevo
0
K
11
#19
josde
#4
Y de montoro el gran ladrón cuantas han salido.
0
K
20
#31
FunFrock
#19
Montoro: 580 noticias en portada (109 noticias el último año)
Griñan (Condenado) 93 noticias en portada (0 noticias el último año)
Abalos , 45 portadas en el últmo año
Así, a lo bruto
0
K
11
#33
josde
#31
Te has pasado con Montoro varios pueblos
0
K
20
#7
Paltus
*
#2
#3
Por mucho que nos joda INECO es una empresa pública de gestión privada luego no se entra por oposición, se entra como en todas las empresas de este país, o por currículum o por contactos. Injusto pero no corrupto.
Ya sabemos para que sirve la gestión privada de lo público. Es un negocio que no falla.
1
K
18
#35
Mildranx
#7
MENTIRA. si es una empresa publica no se entra "como en todas las empresas". Se rigen por los principios constitucionales, tienen q pasar por un proceso selectivo (no necesariamente oposición), con publicidad, etc...
0
K
10
#9
MenéameParaLosFascistas
*
#2
#3
Pues yo aún no he visto en menéame a nadie defender a corruptos del PSOE cuando hay pruebas contra ellos. Si encontráis algún comentario en esa línea enlazadlo y me la envaino.
En cambio sí que he leído a muchos defender abiertamente que el hermano y el novio de Ayuso se lleven comisiones en contratos de adjudica la comunidad de Madrid porque es perfectamente legal y nada tiene que ver con el tráfico de influencias.
5
K
45
#11
duende
#9
Pues yo lo veo todos los días, lo más habitual suelen ser los PPmases, es decir gente que en una noticia sobre la corrupción del P$OE salta que con el PP sería mucho peor, cuando no pone ejemplos de la corrupción del PP directamente.
0
K
12
#14
MenéameParaLosFascistas
#11
Si lo ves todos los días no te será difícil enlazar uno.
Yo estoy contestando a un comentario tuyo en que hablas de la tolerancia de los meneantes con la corrupción del PSOE en comparación con la tolerancia con la corrupción del PP, solo faltaría no poder responder a eso.
En qué momento eso se convierte en justificar la corrupción del PSOE?
0
K
10
#15
duende
#14
Por favor, el tu más es un clásico de la justificación
es.wikipedia.org/wiki/Whataboutism
0
K
12
#18
MenéameParaLosFascistas
#15
A ver... Este es el comentario al que respondí.
Eso está claro, pero lo hago porque en meneame les gusta el olor de la corrupción del P$OE, a diferencia de la del PP huele a rosas en descomposición
No digas que soy yo el que he empezado con y tú más y tú menos.
0
K
10
#20
josde
#11
Y tu con cual saltas, quienes son tus amos.
0
K
20
#22
duende
#20
Yo no tengo, son ecuánime en mi disgusto por todas las opciones políticas en el parlamento español.
0
K
12
#23
josde
#22
No lo creo eso de ecuánime te queda pequeño
0
K
20
#25
duende
#23
Bueno, sólo tienes que encontrar algún comentario mío ensalzando a cualquier opción política.
0
K
12
#26
josde
#25
No, lo que hay que buscar es un comentario tuyo tirando mierda a ciertas opciones políticas, que no es lo mismo.
0
K
20
#28
duende
#26
Es que para echar mierda al PP y VOX ya lo hacéis bastante bien la verdad, no suelo tener nada más que añadir, es como ir a comentar que el agua moja. Pero por alguna extraña razón os veo un tanto hipócritas con las opciones de izquierda, y lo de meterme con la hipocresía es una debilidad mía, no me puedo resistir.
0
K
12
#29
josde
#28
Ves como tienes partido, tu mismo lo cantas.
0
K
20
#30
duende
#29
Sí, mi partido es contra la hipocresía en efecto.
0
K
12
#32
josde
#30
Vox, verdad
0
K
20
#34
duende
#32
Claro que sí, mira como ensalzo a VOX en mis comentarios
0
K
12
#36
platypu
#9
Que lo diga un cibervoluntario como tu es bastante gracioso
0
K
15
#6
Barney_77
#2
Es que son bulos, fachapobres, fascistas, fango, franco, Iker Jimenez, investigacion prospectiva, jueces fachas, ultraderecha o lo que tu quieras
2
K
41
#8
CharlesBrowson
Diría que chorprecha!!! Pero es la norma, y culpa nuestra por permitirlo y premiarlo con nuestros votos, en vez de estar sus testas en una pica en la plaza mayor
0
K
8
Ver toda la conversación (
36
comentarios)
