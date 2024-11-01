edición general
17 meneos
18 clics
La Xunta pagó 120.000 euros para una fiesta en Suiza de una asociación que preside un cargo del PP

La Xunta pagó 120.000 euros para una fiesta en Suiza de una asociación que preside un cargo del PP

El dinero público lo aportaron las arcas de la Consellería de Emprego de José González Vázquez y con él viajó el presidente Alfonso Rueda, la orquesta París de Noia y el grupo de música tradicional Pelepau. La fiesta se inspiró en el estilo copioso del fraguismo. Lacón con grelos, vino y queimada para mil personas, las que cabían en el pabellón Sporthalle Unterrohr de Zúrich, a la orilla del río Limmat. El evento lo organizaron a medias la Misión Católica de Lengua Española y As Xeitosiñas, una asociación controlada desde hace años por José...

| etiquetas: xunta , pp , fiesta , corrupción
14 3 0 K 129 actualidad
3 comentarios
14 3 0 K 129 actualidad
pepel #1 pepel
Misión Católica de Lengua Española
1 K 18
Nokith #2 Nokith
¿Invitaron también a menores?
0 K 8
shake-it #3 shake-it *
#2 La Misión Católica lo organizaba, obviamente cuenta con ello.
2 K 37

menéame