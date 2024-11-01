·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7807
clics
ICE [Portada de Charlie Hebdo]
4304
clics
El cómico y la broma
4658
clics
Silvia Intxaurrondo explica a Miriam Nogueras lo que pone sobre la supuesta okupación en el decreto que tumbaron con PP y Vox: "Datos frente a populismo"
4141
clics
Lo que 10 años como negociadora en casos de rehenes me enseñaron en la crianza de los hijos
3394
clics
Matemáticas del colapso: Cuando la física derrota a la economía
más votadas
492
Los correos internos que prueban que el Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no se medicalizaron en la pandemia
470
El aumento de amenazas de la ultraderecha, detrás de la suspensión de 'Hora Veintipico' en la SER: "Están organizados"
307
Una niña de cinco años deportada a Honduras a pesar de ser ciudadana estadounidense es la última víctima infantil de la campaña de Trump. [ENG]
305
Óscar Jaenada: "No me jodas, el PSOE es de centro-derecha: monárquico y con traje y corbata"
465
Francia prohibirá a los funcionarios las herramientas de vídeo de EE. UU., incluyendo Zoom, Teams [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
89
clics
Xisco Quesada, el joven mallorquín con cáncer terminal, pide ayuda para los gastos de su tratamiento: "Me ha costado mucho"
El mallorquín se ha hecho muy conocido en las redes tras documentar en ellas y en los medios su lucha contra la enfermedad.
|
etiquetas
:
cancer
,
ayuda
5
2
0
K
58
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
0
K
58
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
CrudaVerdad
Si es terminal y según el artículo es cáncer de páncreas en fase avanzada de metástasis (hígado muy dañado) entonces no es tratamiento lo que necesita, sino cuidados paliativos.
4
K
29
#3
fremen11
*
#2
Eso es, además lo que me extraña es que no cita si ha pedido segunda opinión. porque si la segunda coincide con la primera, no hay tratamiento sólo paliativos
0
K
7
#1
NPCMeneaMePersigue
Los beneficios del IBEX y empresas en record, recaudación en record, llegada de gente a vivir a España de record. Los trabajadores perdiendo derechos, pensiones, poder adquisitivo, dificil encontrar casa...
Esto lo arreglamos quejandonos del tiempo en redes y del trabajo espantando la llegada de gente
1
K
16
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Esto lo arreglamos quejandonos del tiempo en redes y del trabajo espantando la llegada de gente