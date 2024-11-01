edición general
Xisco Quesada, el joven mallorquín con cáncer terminal, pide ayuda para los gastos de su tratamiento: "Me ha costado mucho"

El mallorquín se ha hecho muy conocido en las redes tras documentar en ellas y en los medios su lucha contra la enfermedad.

#2 CrudaVerdad
Si es terminal y según el artículo es cáncer de páncreas en fase avanzada de metástasis (hígado muy dañado) entonces no es tratamiento lo que necesita, sino cuidados paliativos.
#3 fremen11 *
#2 Eso es, además lo que me extraña es que no cita si ha pedido segunda opinión. porque si la segunda coincide con la primera, no hay tratamiento sólo paliativos
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Los beneficios del IBEX y empresas en record, recaudación en record, llegada de gente a vivir a España de record. Los trabajadores perdiendo derechos, pensiones, poder adquisitivo, dificil encontrar casa...

Esto lo arreglamos quejandonos del tiempo en redes y del trabajo espantando la llegada de gente
