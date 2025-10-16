Xabier Agote: «Afrontamos la fase final: hacer navegable la nao San Juan y devolverla al mar»

La nao San Juan, réplica del ballenero vasco del siglo XVI en la que trabaja Albaola, culmina su etapa de construcción en tierra y abre su etapa de mar. Tras su botadura el 7 de noviembre, se convertirá en barco-museo visitable y, ya en 2027, se pondrá rumbo a Canadá. Albaola Itsas Kultur Faktoria ultima los detalles de la botadura en el que lleva trabajando más de una década. En rueda de prensa, han avanzado los detalles de la botadura que se celebrará, como ya adelantaron, el 7 de nov. Un momento delicado, ya que se confirmará su flotabilidad