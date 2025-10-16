edición general
9 meneos
43 clics
Xabier Agote: «Afrontamos la fase final: hacer navegable la nao San Juan y devolverla al mar»

Xabier Agote: «Afrontamos la fase final: hacer navegable la nao San Juan y devolverla al mar»

La nao San Juan, réplica del ballenero vasco del siglo XVI en la que trabaja Albaola, culmina su etapa de construcción en tierra y abre su etapa de mar. Tras su botadura el 7 de noviembre, se convertirá en barco-museo visitable y, ya en 2027, se pondrá rumbo a Canadá. Albaola Itsas Kultur Faktoria ultima los detalles de la botadura en el que lleva trabajando más de una década. En rueda de prensa, han avanzado los detalles de la botadura que se celebrará, como ya adelantaron, el 7 de nov. Un momento delicado, ya que se confirmará su flotabilidad

| etiquetas: nao san juan , replica , ballenero , siglo xvi , albaola , botadura , canada , museo
7 2 0 K 78 actualidad
2 comentarios
7 2 0 K 78 actualidad
capitan__nemo #1 capitan__nemo *
Mas fotos
www.diariovasco.com/culturas/prepara-nao-san-juan-20251016152334-ga.ht
Mas noticias
www.google.com/search?q=nao san juan&tbm=nws

La Nao San Juan fue un ballenero vasco del siglo XVI, considerado uno de los barcos mercantes más avanzados de su tiempo. Se construyó en Pasajes (Guipúzcoa) hacia 1563 y se hundió en 1565 en Red Bay (Labrador, Canadá) durante su regreso a Euskadi cargado de aceite de ballena. Su pecio fue…  media   » ver todo el comentario
1 K 19
capitan__nemo #2 capitan__nemo *
Sobre el mito o no mito de si la sidra, sagardoa (cargaban 3l por persona y dia ya que el agua se corrompia con el tiempo), dio ventaja a los navegantes vascos de la epoca porque supuestamente les ayudaba con el escorbuto.
chatgpt.com/share/68f13f38-f18c-8012-9fb8-8138615547ca  media
0 K 16

menéame