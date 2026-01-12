·
7081
clics
13 años después de la muerte de Aaron Swartz
6437
clics
"Nací muerto. Me falta casi todo el cerebro, pero no dejo de luchar"
4776
clics
Empotra su camión contra la furgoneta de los ladrones que le estaban robando en el área de descanso
6176
clics
OTAN (Viñeta)
5169
clics
Intenté comprar Menéame (y esto fue lo que pasó)
más votadas
425
13 años después de la muerte de Aaron Swartz
482
El gobierno de Ayuso transfirió 61 millones de euros de las residencias públicas para pagar la deuda con Quirón
429
Trump se autoproclama presidente interino de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro
411
Ayuso mantiene en su domicilio a “Ayuso Lahoz, S.L.”, una empresa durmiente que se dedica a la venta de material sanitario
330
Samantha Vallejo-Nájera abandona Masterchef tras trece años al considerar afianzado el crecimiento de Vox
comentarios de esta noticia
Xabi Alonso, despedido: Florentino fulmina su proyecto tras perder contra el Barça
La derrota frente al Barça ha sido el argumento definitivo para que el presidente madridista haya prescindido del técnico. Álvaro Arbeloa será su sustituto en el equipo blanco
|
etiquetas
:
xabi alonso
,
florentino
,
arbeloa
,
real madrid
actualidad
13 comentarios
#2
FueraSionistasdeMeneame
Un llorón menos. Un cono-cido más.
#1
Leclercia_adecarboxylata
Hoy he comido paella y pollo al curry.
#4
shake-it
#1
Joder, y después has ido a currar?
#10
Antipalancas21
#8
Ese gol vale para venderlo bien, pero es malo para el R Madrid ese jugador, Florentino chochea ya
#12
Graffin
Había perdido el interés en el fútbol y con Xabi me había vuelto a ilusionar un poco.
Les pueden dar mucho por el culo a los jugadores que le han hecho la cama y a florentino.
#3
Antipalancas21
Al que tenían que dar el voleto es al Vinicius, es bueno pero un cáncer en el campo y en el vestuario
#5
Verdaderofalso
#3
"Haré 10 veces más si es necesario. Ellos no están preparados"
Tenía razón el jodio
#8
Mistwatch
#3
Me da que con el gol de ayer ya no necesita más para que lo renueven.
#9
themarquesito
#3
Decía hace poco Poli Rincón que Vini no habría durado ni dos semanas en su Real Madrid, que los capitanes le habrían quitado la tontería
#13
lonnegan
#3
El cáncer es el otro, la estrella
#11
Leconnoisseur
Futbol. Irrelevante
#7
Perrota
Quieren hacer un proyecto ganador en seis meses. Vaya inútiles.
#6
Rokadas98
Estos del Real Madrid son unos quejicas por una simple derrota de despiden al entrenador.
