edición general
5 meneos
98 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Xabi Alonso, despedido: Florentino fulmina su proyecto tras perder contra el Barça

La derrota frente al Barça ha sido el argumento definitivo para que el presidente madridista haya prescindido del técnico. Álvaro Arbeloa será su sustituto en el equipo blanco

| etiquetas: xabi alonso , florentino , arbeloa , real madrid
4 1 10 K -4 actualidad
13 comentarios
4 1 10 K -4 actualidad
Comentarios destacados:      
FueraSionistasdeMeneame #2 FueraSionistasdeMeneame
Un llorón menos. Un cono-cido más.
5 K 49
#1 Leclercia_adecarboxylata
Hoy he comido paella y pollo al curry.
4 K 43
shake-it #4 shake-it
#1 Joder, y después has ido a currar?
0 K 12
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#8 Ese gol vale para venderlo bien, pero es malo para el R Madrid ese jugador, Florentino chochea ya
2 K 42
Graffin #12 Graffin
Había perdido el interés en el fútbol y con Xabi me había vuelto a ilusionar un poco.
Les pueden dar mucho por el culo a los jugadores que le han hecho la cama y a florentino.
1 K 27
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Al que tenían que dar el voleto es al Vinicius, es bueno pero un cáncer en el campo y en el vestuario
1 K 23
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#3 "Haré 10 veces más si es necesario. Ellos no están preparados"

Tenía razón el jodio xD
0 K 20
Mistwatch #8 Mistwatch
#3 Me da que con el gol de ayer ya no necesita más para que lo renueven.
1 K 20
themarquesito #9 themarquesito
#3 Decía hace poco Poli Rincón que Vini no habría durado ni dos semanas en su Real Madrid, que los capitanes le habrían quitado la tontería
3 K 72
lonnegan #13 lonnegan
#3 El cáncer es el otro, la estrella
0 K 10
Leconnoisseur #11 Leconnoisseur
Futbol. Irrelevante
1 K 18
#7 Perrota
Quieren hacer un proyecto ganador en seis meses. Vaya inútiles.
0 K 10
Rokadas98 #6 Rokadas98
Estos del Real Madrid son unos quejicas por una simple derrota de despiden al entrenador.
0 K 7

menéame