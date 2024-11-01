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Wyoming, sobre el lío judicial del expresidente de BBVA: "Se gastó 10 millones en la empresa de un policía corrupto y a ti te cobran comisiones"

Wyoming, sobre el lío judicial del expresidente de BBVA: "Se gastó 10 millones en la empresa de un policía corrupto y a ti te cobran comisiones"  

Wyoming analiza en este vídeo la petición de la Fiscalía Anticorrupción de 173 años de cárcel para Francisco González, expresidente de BBVA, por presunto cohecho y 48 delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

| etiquetas: corrupción , bbva , francisco gonzález , delito , banco , villarejo
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4 comentarios
19 4 0 K 160 actualidad
Supercinexin #4 Supercinexin
Los banqueros pagando millones a policías corruptos para joder a competidores y a rivales políticos, y los jueces y fiscales preocupados con Begoña y con El Coletas. Y el facherío, los derechistas, políticos y votantes, quejándose de "la izquierda".

Ésto no se arregla.
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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
por no hablar del ridículo del banco con la mierda de OPA al Sabadell cuando es un banco mucho más grande que el Sabadell... jejé!
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radon2 #3 radon2
Tenemos una ley Botín, pronto una ley González?.
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menéame