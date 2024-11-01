Wyoming, sobre el lío judicial del expresidente de BBVA: "Se gastó 10 millones en la empresa de un policía corrupto y a ti te cobran comisiones"  

Wyoming analiza en este vídeo la petición de la Fiscalía Anticorrupción de 173 años de cárcel para Francisco González, expresidente de BBVA, por presunto cohecho y 48 delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
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Ésto no se arregla.
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