Wyoming critica las últimas palabras de Ayuso sobre el aborto: "Quiere casito, le da igual hablar de etarras o de cigotos"

El Gran Wyoming responde en 'El Intermedio' a las últimas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre el aborto. El presentador critica que la presidenta madrileña no haya hecho diferencias a la hora de hablar de los dos abortos espontáneos que ella sufrió y de los derechos de las mujeres a interrumpir su embarazo de manera voluntaria.

Ayuso como tuvo el Covid, ya sabe lo que es morirse en una residencia abandonado como un perro. No tiene que venir un rojo a decirle nada. Y no es una broma, el nivel de razonamiento de esta gentuza es este. Cualquier crío de 8 años tiene más alcance que esta banda del 13 de Génova.
“Esta mujer no vio Barrio Sésamo, ¿verdad?.

Ni barrio Sésamo ni tiene dos dedos de frente cuando equipara el aborto espontáneo a la interrupción voluntaria del embarazo. :clap:
Menuda panfletada del diario.es, como siempre.
