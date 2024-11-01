Wyoming critica las últimas palabras de Ayuso sobre el aborto: "Quiere casito, le da igual hablar de etarras o de cigotos"

El Gran Wyoming responde en 'El Intermedio' a las últimas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre el aborto. El presentador critica que la presidenta madrileña no haya hecho diferencias a la hora de hablar de los dos abortos espontáneos que ella sufrió y de los derechos de las mujeres a interrumpir su embarazo de manera voluntaria.
Ni barrio Sésamo ni tiene dos dedos de frente cuando equipara el aborto espontáneo a la interrupción voluntaria del embarazo.