WWF Alerta a la Unesco, Ramsar y la Comisión Europea de los potenciales impactos del deslinde de Doñana que promueve el MITECO

El deslinde contradice claramente las abundantes evidencias científicas existentes sobre el carácter de marisma de agua dulce de Doñana y les pide colaboración para revertir esta decisión equivocada del Gobierno español que supone una amenaza para conservación de Doñana. Hemos alertado a la Unesco, Ramsar y la Comisión Europea de la preocupación ante las graves e irreparables consecuencias que, sobre las marismas de Doñana y sus valores ambientales, puede tener la aprobación por parte del Gobierno de España del deslinde del dominio público

Hace muchos años que llegué a la conclusión que Doñana tiene sus días contados. Hay demasiados intereses en una zona que muchos quieren llenar de hoteles, urbanizaciones y campos de golf. PSOE y PP dejarán que muera poco a poco, y cuando no haya acuífero ni lagunas y las especies no encuentren cobijo allí, se echarán las culpas unos a otros y al cambio climático antes de empezar a construir. Acordaos.
#2 Doñana está agonizando desde las obras hidráulicas para corregir la sequía de los 90, en la que casi se llegó a planificar desalojar Sevilla.
Doñana podrá ser otra cosa, pero un humedal alimentado por un Guadalquivir sin regular es económica, incluso por garantías sanitarias, imposible, para los estándar actuales(no tiene ningún sentido el arrozal inundado con una regulación del caudal gigantesca). La agricultura local solo es adelantar algo más, pero esta toda la agricultura y minería aguas arriba.
