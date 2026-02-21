edición general
1 meneos
79 clics

WhatsApp en 2026: 10 funciones nuevas que realmente merece la pena usar

En los últimos meses, la popular app de mensajería ha añadido múltiples funciones que todavía muchos usuarios desconocen. Estas son algunas de las más útiles

| etiquetas: tecnología , móvil , mensajes
1 0 4 K -11 tecnología
4 comentarios
1 0 4 K -11 tecnología
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
¿La de desinstalarlo?
5 K 73
#2 IsraelEstadoGenocida
#1 te adelantaste.
1 K 24
TripleXXX #4 TripleXXX
Una buena idea, no permitir que te envíen mensajes de voz.
Que ni siquiera le aparezca la opción al otro.
Acompañado de una lista de excepciones
0 K 8
kastanedowski #3 kastanedowski
Ya leemos anuncios hechos con AI como si fueran articulos de interes en los peridiocos...
0 K 7

menéame