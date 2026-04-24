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Wendy Duffy, una mujer de 56 años en buen estado de salud, morirá hoy mediante suicidio asistido en una clínica suiza

Hace tiempo perdió a su único hijo, Marcus, que tenía entonces 23 años. Un dolor inmenso del que no ha conseguido recuperarse. "Ya no siento ninguna alegría, no tengo ningún deseo de seguir viviendo", contó al Daily Mail. "No cambiaré de opinión. Alegraos por mí. Sé que moriré con una sonrisa en los labios". Cuando supo que Pegasos la aceptaba, esperó a que sus dos perros murieran de vejez y después activó en su teléfono una cuenta atrás que ahora está a punto de terminar.

| etiquetas: eutanasia , salud mental
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4 comentarios
5 1 2 K 44 actualidad
Uge1966 #1 Uge1966
un dolor inmenso del que no ha conseguido recuperarse.

No parece que eso sea "un buen estado de salud".
4 K 63
#3 fremen11 *
Además si es su deseo quien coño es nadie para oponerse a él....hace daño a alguien??? Qué prefieren que se corte las venas o se cuelgue de una soga??
3 K 39
#2 Leon_Bocanegra
Ya estamos negando las enfermedades mentales otra vez , al servicio de la ultraderecha.

Pero cuánto hijo de puta.
2 K 36
Nube_Gris #4 Nube_Gris
Conozco a una persona que hace 20 años no perdió a un hijo sino a quien podría habérselo dado.
Aquel día murieron 2 personas. Una está enterrada. La otra deambula por la vida sin sueños, aspiraciones ni metas.
1 K 21

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