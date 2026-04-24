Wendy Duffy, una mujer de 56 años en buen estado de salud, morirá hoy mediante suicidio asistido en una clínica suiza

Hace tiempo perdió a su único hijo, Marcus, que tenía entonces 23 años. Un dolor inmenso del que no ha conseguido recuperarse. "Ya no siento ninguna alegría, no tengo ningún deseo de seguir viviendo", contó al Daily Mail. "No cambiaré de opinión. Alegraos por mí. Sé que moriré con una sonrisa en los labios". Cuando supo que Pegasos la aceptaba, esperó a que sus dos perros murieran de vejez y después activó en su teléfono una cuenta atrás que ahora está a punto de terminar.