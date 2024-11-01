·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7497
clics
La broma viral del 'mendigo' que preocupa a las autoridades y explica el otro problema de la IA
8945
clics
Tranquilos, que el voto es secreto
5611
clics
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
7056
clics
El viernes más de 1.000.000 de personas se arruinaron. Esto es lo que pasó
5385
clics
Pacifistas
más votadas
515
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
501
"Qué gordito has vuelto de Auschwitz": la frase de un diputado del PP valenciano a un integrante de la Flotilla de ayuda a Gaza
578
La 1 dispara sus audiencias: radiografía del explosivo auge de sus programas diarios en RTVE
801
Israel abre fuego en Gaza: mata a seis palestinos a pesar del acuerdo de paz
384
El 21% de los españoles cree que los años del franquismo fueron 'muy buenos' y un prestigioso historiador responde con un mensaje clarísimo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
32
clics
Waymo llega a Europa: el taxi sin conductor que triunfa en EE.UU
Waymo ha anunciado que planean desembarcar en Europa a principios de 2026 con sus taxis autónomos sin conductor.
|
etiquetas
:
waymo
,
llega
,
europa
,
taxi
,
conductor
,
triunfa
,
eeuu
2
1
0
K
32
tecnología
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
32
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
ElBeaver
En los países bajos no creo
1
K
26
#1
HeilHynkel
En un atasco en el cruce de la Castellana con Gran vía quiero ver yo al chisme este ...
0
K
18
#3
cabobronson
*
#1
y yo, ya que ese cruce no existe
1
K
22
#5
HeilHynkel
#3
Pues en Cibeles.
0
K
18
#6
Suleiman
Muy util para hacer vigilancia... que se lo digan a los de ICE.
0
K
13
#4
Samaritan
*
Cuando llegue aquí. el sindicato de taxistas les quemará todos los coches.
1
K
9
#7
Gadfly
Te imaginas que voy y me monto yo en uno de esos...?
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pues en Cibeles.