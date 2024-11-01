edición general
Waymo llega a Europa: el taxi sin conductor que triunfa en EE.UU

Waymo ha anunciado que planean desembarcar en Europa a principios de 2026 con sus taxis autónomos sin conductor.

ElBeaver #2 ElBeaver
En los países bajos no creo
HeilHynkel #1 HeilHynkel
En un atasco en el cruce de la Castellana con Gran vía quiero ver yo al chisme este ...
cabobronson #3 cabobronson *
#1 y yo, ya que ese cruce no existe :-D
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#3

Pues en Cibeles. :-P
#6 Suleiman
Muy util para hacer vigilancia... que se lo digan a los de ICE.
#4 Samaritan *
Cuando llegue aquí. el sindicato de taxistas les quemará todos los coches.
Gadfly #7 Gadfly
Te imaginas que voy y me monto yo en uno de esos...?
