Washington negoció con Diosdado Cabello antes y después del operativo contra Maduro en Venezuela

Funcionarios de la administración Trump mantuvieron conversaciones con Diosdado Cabello meses antes de la operación contra Maduro. Cabello controla el dispositivo de seguridad venezolano. En 2020, EE.UU. emitió una recompensa de 10 millones por Cabello. El mensaje de Washington a Cabello fue directo: le advirtieron que no utilizara los servicios de seguridad ni las milicias afines al Gobierno para atacar a la oposición. Lo que resulta más llamativo es que esas conversaciones no se detuvieron tras la captura de Maduro.