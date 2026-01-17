edición general
Washington negoció con Diosdado Cabello antes y después del operativo contra Maduro en Venezuela

Funcionarios de la administración Trump mantuvieron conversaciones con Diosdado Cabello meses antes de la operación contra Maduro. Cabello controla el dispositivo de seguridad venezolano. En 2020, EE.UU. emitió una recompensa de 10 millones por Cabello. El mensaje de Washington a Cabello fue directo: le advirtieron que no utilizara los servicios de seguridad ni las milicias afines al Gobierno para atacar a la oposición. Lo que resulta más llamativo es que esas conversaciones no se detuvieron tras la captura de Maduro.

#5 Alves
aquí ha habido piolets voladores a saco, sanos, pero piolets.
1 K 18
javibaz #2 javibaz
Sea mentira o ser verdad, le acaban de poner una diana en su cabeza. Esto debe ser la guerra low cost.
0 K 15
Pertinax #3 Pertinax
#2 Probablemente lo sepa la plana mayor del ejército venezolano, Delcy, su hermano y hasta Nicolasito. Si siguen en el gobierno es porque no les han impedido seguir con la mamandurria.
1 K 3
#4 UNX
No vas a detener ninguna conversación si el precio a pagar es que te saquen del cargo o te maten.
0 K 11

