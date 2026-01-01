Wall Street celebra el plan de Trump para el petróleo venezolano, pero los números no cuadran [CAT]

Los números, de momento, no cuadran, y eso explica por qué el petróleo prácticamente no ha variado de precio después del ataque del sábado en Caracas. El barril de Brent cotiza alrededor de 61 dólares, un 20% menos que hace un año. Venezuela representa poco (1%) en el mercado mundial, y para aprovechar su potencial (17% de las reservas) necesitaría una inversión sostenida en el tiempo de miles de millones de dólares. Todo esto, en un momento de precios a la baja y cuando las compañías petroleras piensan dos veces antes de comprometerse...