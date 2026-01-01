Wall Street celebra el plan de Trump para el petróleo venezolano, pero los números no cuadran [CAT]

Los números, de momento, no cuadran, y eso explica por qué el petróleo prácticamente no ha variado de precio después del ataque del sábado en Caracas. El barril de Brent cotiza alrededor de 61 dólares, un 20% menos que hace un año. Venezuela representa poco (1%) en el mercado mundial, y para aprovechar su potencial (17% de las reservas) necesitaría una inversión sostenida en el tiempo de miles de millones de dólares. Todo esto, en un momento de precios a la baja y cuando las compañías petroleras piensan dos veces antes de comprometerse...
Demasiados riegos y luego toca el reparto del pastel a largo plazo que no satisfaga las necesidades del país.
Pues me preguntaba si el petroleo venezolano era adecuado para producir gasoleo, del que hay problemas de producción a nivel mundial. Y mira, las refinerías de Texas son las más preparadas para procesarlo. Y vaya, de ahí al blog de Turiel hay nada:
crashoil.blogspot.com/2026/01/venezuela-y-la-crisis-del-modelo.html
Trump tiene una deuda exterior que flipas. Solo los intereses ya es mas dinero que todo el presupuesto de defensa de EEUU, junto. Es salvaje.
Para salir de ese atolladero tiene cuatro salidas. De las cuales, solo una puede suponer un plan en el que el y sus amigos billonarios salgan bien parados: hundir el valor del dólar para pagar menos para cancelar la deuda.
Efectivamente!! El mercado es socialista!!!