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Vuelve "Órbita Laika"en su undécima temporada en la 2

Vuelve "Órbita Laika"en su undécima temporada en la 2

Órbita Laika’, el programa de divulgación científica producido por RTVE en colaboración con K 2000, regresa a La 2 con su undécima temporada el 30 de abril. Una nueva entrega que refuerza su apuesta por el rigor científico sin renunciar al entretenimiento. En esta edición, el matemático Eduardo Sáenz de Cabezón estará acompañado por el biólogo Ricardo Moure, que se incorpora como copresentador tras varias temporadas como uno de sus colaboradores más populares. Juntos volverán a demostrar que comprender el mundo que nos rodea puede ser tan inst

| etiquetas: rtve , orbita-laika , temporada undécima , k2000
29 10 0 K 251 cultura
5 comentarios
29 10 0 K 251 cultura
fofito #3 fofito
Solo por esto ya merece la pena mantener un canal público como La2
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cocolisto #4 cocolisto
"Se incorporan nuevos rostros como José Luis Crespo (‘QuantumFracture’) en Física, Mar Gómez en Meteorología y Candela Antón, que se encargará de los vídeos de exteriores con un enfoque antropológico".
Ojo cuidado con Candela Antón.Rompedora en muchos de sus planteamientos dialécticos antropológicos.
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Spirito #2 Spirito
¡Excelente!
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#1 j3j3j3j3
muy buen programa
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menéame