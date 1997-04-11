Vuelve "Órbita Laika"en su undécima temporada en la 2

Órbita Laika’, el programa de divulgación científica producido por RTVE en colaboración con K 2000, regresa a La 2 con su undécima temporada el 30 de abril. Una nueva entrega que refuerza su apuesta por el rigor científico sin renunciar al entretenimiento. En esta edición, el matemático Eduardo Sáenz de Cabezón estará acompañado por el biólogo Ricardo Moure, que se incorpora como copresentador tras varias temporadas como uno de sus colaboradores más populares. Juntos volverán a demostrar que comprender el mundo que nos rodea puede ser tan inst