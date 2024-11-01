edición general
Una vuelta al mundo, una estatua de cuatro metros y un documental: El Juan Sebastián Elcano prepara su centenario

El buque escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano cumple en 2027 cien años de servicio convertido en un símbolo de prestigio, de excelencia y proyección internacional y desempeñándose como "la embajada flotante" de España. Para conmemorarlo, la Armada ha previsto hasta 200 actos e iniciativas que incluyen una vuelta al mundo, la inauguración de una estatua de cuatro metros en Cádiz y un documental.

yopasabaporaqui #3 yopasabaporaqui
Como olvidar sus servicios de transporte de mercancías estratégicas.
#1 txepel
Ojito cuando pasen por el Caribe que a Trump le ha dado por bombardear barcos sospechosos de cosas.
#2 soberao *
"convertido en un símbolo de prestigio, de excelencia y proyección internacional"
Bueno, esto si "olvidamos" el episodio que convirtió al barco en el meme "Juan Sebastián El Gramo" y que según miras la prensa seria unos hablan que fueron 130 kilos, otros que 150 kilos, otros que 127 kilos, el ABC que 217 kilos y todo esto en noticias de distintas fechas, y siguen sin consensuar cuanta droga cogieron. www.google.com/search?q=juan+sebastian+el+cano+cocaina+kilos
#5 tromperri
¿Otro viajecito a mover cocaina por el mundo?
Wachoski #4 Wachoski
ahora si, con tantas paradas, van a poder repartir farlopa de la guuena!
