Una vuelta al mundo, una estatua de cuatro metros y un documental: El Juan Sebastián Elcano prepara su centenario

El buque escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano cumple en 2027 cien años de servicio convertido en un símbolo de prestigio, de excelencia y proyección internacional y desempeñándose como "la embajada flotante" de España. Para conmemorarlo, la Armada ha previsto hasta 200 actos e iniciativas que incluyen una vuelta al mundo, la inauguración de una estatua de cuatro metros en Cádiz y un documental.