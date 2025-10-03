Vuelan ya hacia España 21 de los 49 españoles de la Flotilla detenidos en Israel

Entre los españoles que viajan en el avión que ha partido de Tel Aviv se encuentran el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas y la exalcaldesa Ada Colau, pero no los tres representantes de Podemos que viajaban en la Flotilla, Lucía Muñoz, Serigne Mbayé y Alejandra Martínez, que se han negado a firmar la extradición, como sí han hecho los 21 integrantes que regresarán a España este domingo.
Los que lleguen y vayan después a Cataluña lo harán sobre las 22. 50 horas.
