edición general
8 meneos
10 clics
Vuelan ya hacia España 21 de los 49 españoles de la Flotilla detenidos en Israel

Vuelan ya hacia España 21 de los 49 españoles de la Flotilla detenidos en Israel

Entre los españoles que viajan en el avión que ha partido de Tel Aviv se encuentran el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas y la exalcaldesa Ada Colau, pero no los tres representantes de Podemos que viajaban en la Flotilla, Lucía Muñoz, Serigne Mbayé y Alejandra Martínez, que se han negado a firmar la extradición, como sí han hecho los 21 integrantes que regresarán a España este domingo.

| etiquetas: detenidos en israel , vuelan ya hacia españa , 21 solamente de los 49
6 2 0 K 84 actualidad
8 comentarios
6 2 0 K 84 actualidad
enochmm #5 enochmm
¿"detenidos"? Yo diría "secuestrados".
4 K 37
Antipalancas21 #1 Antipalancas21 *
De hecho ya tienen anunciada su llegada a Barajas ahora mismo.
Los que lleguen y vayan después a Cataluña lo harán sobre las 22. 50 horas.
0 K 20
#6 Tailgunner
Sabèis que dos de los "españoles" de la flotillas son unos etarras de mierda? Pero bien que ahora son "españoles" para que les saquen de allí, eh? Espero que a esos no los extraditen en sus putas vidas... terroristas de mierda que van de salvadores del mundo, pero qué coños es esto? www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2025/10/03/dos-exetarras-50-activ
3 K -6
#2 Hollywoodlandia
Haciendo exactamente lo que hacen el 7 de octubre los habrían asesinado, violando y torturado.
Bailar, homosexualidad, beber, divertirse, ser hippie en general, aunque sea para reivindicar paz como el 7 de octubre, no está bien visto por los yihadistas y habrían acabado muy muy mal y suplicando por que Israel llegue pronto.
9 K -84
#3 Nusku
#2 Venga, un poquito más de incitación al odio y racismo, estáis que os salís hoy!
2 K 29
#7 Hollywoodlandia
#3 donde me meto yo con la raza, e incitar al odio a quien mata, se muestra, tortura no es algo que supuestamente hacéis vosotros?
0 K 6
Pertinax #4 Pertinax *
#2 Siempre hay algún melón en la frutería. Nueva cuenta, viejas sandeces.
1 K 18
#8 rekus
#2 Tu nombre de usuario es todo un aviso de tus intenciones, mis dieses shur.  media
0 K 19

menéame