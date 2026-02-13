Vox vuelve a la carga por el monumento "Héroes del Simancas" de Gijón y advierte al Principado: "Si quitan, lo vamos a reponer"

Javier de Vox: "aquí va un aviso: nosotros pensamos que no van a ser capaces de quitarlo, pero advertimos, si llegan a hacerlo, que no se preocupen, porque lo vamos a reponer. Vamos a reponer el 'Héroes del Simancas', vamos a reponer la estatua del coronel Teijeiro en Oviedo y vamos a reponer los 48 monolitos, monumentos, cruces y placas que han sido vandalizadas por este gobierno al que no le gusta la historia"
Y van de sobraos, lo tienen muy claro eso de que van a gobernar. Antes, voto al Psoe, fíjate, porque me temo que las izquierdas van a ir divididas y votarlos sería tirar el voto.
Papel en la Guerra Civil: Se incorporó al alzamiento nacional (el golpe militar contra la Segunda República) en julio de 1936 desde La Coruña, organizando tropas voluntarias conocidas como los “Caballeros de La Coruña”.
• Acción principal: Lideró una columna de soldados desde Galicia hasta Asturias, y fue clave para romper el cerco republicano sobre Oviedo, permitiendo que las fuerzas sublevadas tomaran la ciudad el 17 de octubre de 1936