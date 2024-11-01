edición general
Vox votará en contra del decreto de vivienda asequible de la Región de Murcia

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, anunció este jueves que su grupo parlamentario votará en contra de la convalidación del decreto de vivienda asequible del Gobierno de Fernando López Miras, que se debatirá este viernes en la Asamblea Regional. De esta forma, el partido de Santiago Abascal condena al fracaso uno de los proyectos estrella del Ejecutivo del Partido Popular, salvo que el Grupo Parlamentario Socialista acceda a facilitar su ratificación con su voto a favor o su abstención.

DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Solo vox puede salvarnos con el problema de la vivienda dicen... :wall:
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo
#3 Si nadie (o solo unos pocos) tienen vivienda, no existe problema de vivienda.

Son unos genios.
Peka #2 Peka *
Sorpresa!!!

Vox y el PP, defienden a 200 familias y si eres fachapobre, quitando el poner banderas y perpetuar el concepto de patria para aplastar a otras, ninguno de los dos te va a beneficiar economicamente.


En serio, fachapobres, crearos un partido político que os defienda de verdad.
comadrejo #1 comadrejo
Menos de 5 Millones de euros por vivienda es de dictadura comunista. :troll: :troll: :troll:
Tito_Keith #4 Tito_Keith
Me encanta cómo para insultarse se dicen entre las derechas 'eso es lo que haría Pedro Sánchez'. Y ese es todo el argumento, no si es bueno o malo.
hazardum #5 hazardum
Alguien puede encontrar algo bueno que haya hecho Vox por la gente en general y por el pueblo llano en particular? , aparte de dar subvenciones para ayudar a cazadores y toreros en concreto, que supongo esos si estarán contentos.
Peka #6 Peka
#5 No, pero aun así los fachapobres le votan, es muy curioso. Votan contra sus intereses.  media
