Vox votará en contra del decreto de vivienda asequible de la Región de Murcia

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, anunció este jueves que su grupo parlamentario votará en contra de la convalidación del decreto de vivienda asequible del Gobierno de Fernando López Miras, que se debatirá este viernes en la Asamblea Regional. De esta forma, el partido de Santiago Abascal condena al fracaso uno de los proyectos estrella del Ejecutivo del Partido Popular, salvo que el Grupo Parlamentario Socialista acceda a facilitar su ratificación con su voto a favor o su abstención.