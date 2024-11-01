edición general
17 meneos
17 clics
Vox usa dinero público para pagar al jefe de campaña en Castilla y León

Vox usa dinero público para pagar al jefe de campaña en Castilla y León

Javier García Pérezr, responsable de la campaña de Pollán, cobra de las Cortes, pero en el partido aseguran que se ha dedicado a labores internas de comunicación en varias provincias.

| etiquetas: vox , campaña , fraude , chiringuitos , pollan
14 3 0 K 132 politica
5 comentarios
14 3 0 K 132 politica
javiy #1 javiy
dodne está el problema?
1 K 21
Peka #2 Peka *
#1 ¿En serio?

Vox paga con dinero público a su jefe de campaña en Castilla y León, aunque su trabajo es interno del partido y no funciones institucionales.
El sueldo es de 3.725 € al mes, y él no reside en la región, viajando entre comunidades para coordinar el partido.
El partido critica subvenciones y “chiringuitos”, pero usa la misma fórmula para su propio beneficio.
No es ilegal, pero choca éticamente y genera una gran paradoja política.
Es un ejemplo claro de cómo algunos partidos aprovechan puestos institucionales para cubrir necesidades internas.
0 K 11
#5 JanSolo
#1 Si mira, para lo que les falta conocimiento de leyes:

Malversación de caudales públicos.
Prevaricación Administrativa por el nombrarlo asesor.
Financiación ilegal de partidos si es sistemático.
0 K 14
josde #4 josde
Mierda pura la noticia viniendo de ese panfleto, no es creíble solo monta bulos.
0 K 20
#3 albx
Parece que las encuestas no le dan buen resultado al PP y la razón sale en ayuda.
0 K 11

menéame