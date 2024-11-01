·
17
meneos
17
clics
Vox usa dinero público para pagar al jefe de campaña en Castilla y León
Javier García Pérezr, responsable de la campaña de Pollán, cobra de las Cortes, pero en el partido aseguran que se ha dedicado a labores internas de comunicación en varias provincias.
#1
javiy
dodne está el problema?
1
K
21
#2
Peka
*
#1
¿En serio?
Vox paga con dinero público a su jefe de campaña en Castilla y León, aunque su trabajo es interno del partido y no funciones institucionales.
El sueldo es de 3.725 € al mes, y él no reside en la región, viajando entre comunidades para coordinar el partido.
El partido critica subvenciones y “chiringuitos”, pero usa la misma fórmula para su propio beneficio.
No es ilegal, pero choca éticamente y genera una gran paradoja política.
Es un ejemplo claro de cómo algunos partidos aprovechan puestos institucionales para cubrir necesidades internas.
0
K
11
#5
JanSolo
#1
Si mira, para lo que les falta conocimiento de leyes:
Malversación de caudales públicos.
Prevaricación Administrativa por el nombrarlo asesor.
Financiación ilegal de partidos si es sistemático.
0
K
14
#4
josde
Mierda pura la noticia viniendo de ese panfleto, no es creíble solo monta bulos.
0
K
20
#3
albx
Parece que las encuestas no le dan buen resultado al PP y la razón sale en ayuda.
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
