Vox tacha de "patética y ridícula" la huelga por Palestina mientras Convocatoria la respalda y llama a manifestarse
El diputado autonómico de Vox Javier Jové ha criticado este miécoles la "lamentable, patética y ridícula"
etiquetas
:
javier jové
,
vox
,
gaza
,
israel
,
genocidio
,
ridícula
,
manifestación
10 comentarios





actualidad
#1
Leon_Bocanegra
No se yo si está gentuza es la más indicada para hablar de que es ridículo o patetico
4
K
46
#4
Garminger2.0
#1
No me negarás que tienen experiencia en ser ridículos y patéticos!!
Otra cosas es que ni siquiera se den cuenta...
1
K
15
#6
pepel
Lo que este tipo necesita es una manifestación anti-Abascal.
0
K
20
#2
Jodere
Los de Vox cada vez que hablan es para soltar mierda, cuando ellos son los máximos mierderos de España.
1
K
18
#3
Nihil_1337
Una huelga general es una herramienta de los trabajadores para conseguir presionar a la patronal y el gobierno de su país para que aprueben mejoras laborales. Una huelga general por Palestina... ¿A quien presiona? ¿Que pretende conseguir?
1
K
10
#8
Mikhail
#3
Que el Gobierno español aísle a Israel definitivamente, se deje de gestos vacuos y demuestre su compromiso por resolver el problema de Palestina.
0
K
7
#9
Maikimaik
#3
Ésta última es la segunda que se convoca contra la ocupación israelí, pero no es la única que se ha convocado por motivos políticos; se convocó una cuando el 23F,y también en elmplano internacional se convocó una contra el despropósito de la guerra de Irak.
0
K
13
#7
salchipapa77
Es que ha sido absolutamente ridículo y el seguimiento rozando el 0%.
1
K
9
#5
Metabarón
Viniendo de ellos es un cumplido, ya que no pueden evitar hacer el payaso.
0
K
8
#10
SerVicius
Yo les creo, de patetismo y ridiculez algo saben. Por lo demás irrelevante.
0
K
6
