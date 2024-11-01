edición general
Vox tacha de "patética y ridícula" la huelga por Palestina mientras Convocatoria la respalda y llama a manifestarse

El diputado autonómico de Vox Javier Jové ha criticado este miécoles la "lamentable, patética y ridícula"

#1 Leon_Bocanegra
No se yo si está gentuza es la más indicada para hablar de que es ridículo o patetico
4
#4 Garminger2.0
#1 No me negarás que tienen experiencia en ser ridículos y patéticos!!

Otra cosas es que ni siquiera se den cuenta...
1
#6 pepel
Lo que este tipo necesita es una manifestación anti-Abascal.
0
#2 Jodere
Los de Vox cada vez que hablan es para soltar mierda, cuando ellos son los máximos mierderos de España.
1
#3 Nihil_1337
Una huelga general es una herramienta de los trabajadores para conseguir presionar a la patronal y el gobierno de su país para que aprueben mejoras laborales. Una huelga general por Palestina... ¿A quien presiona? ¿Que pretende conseguir?
1
#8 Mikhail
#3 Que el Gobierno español aísle a Israel definitivamente, se deje de gestos vacuos y demuestre su compromiso por resolver el problema de Palestina.
0
#9 Maikimaik
#3 Ésta última es la segunda que se convoca contra la ocupación israelí, pero no es la única que se ha convocado por motivos políticos; se convocó una cuando el 23F,y también en elmplano internacional se convocó una contra el despropósito de la guerra de Irak.
0
#7 salchipapa77
Es que ha sido absolutamente ridículo y el seguimiento rozando el 0%.
1
#5 Metabarón
Viniendo de ellos es un cumplido, ya que no pueden evitar hacer el payaso.
0
#10 SerVicius
Yo les creo, de patetismo y ridiculez algo saben. Por lo demás irrelevante.
0

