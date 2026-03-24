Vox SA, dentelladas por ¿un partido o un negocio?

Ráfagas que golpean en lo político y en lo personal a Abascal al que dibujan como un mero títere de dos personajes que permanecen en la sombra y que serían en la práctica quienes definen la estrategia del partido: Kiko Méndez Monasterio y Gabriel Ariza. Artículo ascesible en modo lectura
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Recientemente, se lo puedes preguntar a Ábalos o Cerdán, y más antiguamente a un tal M.Rajoy y un buen puñado de ministros que salían en una libreta de la que hoy ya nadie se acuerda.
Aunque el récord lo tiene Montoro, que directamente reservaba un espacio en el BOE para contenido patrocinado.
Y como partidos bastante impolutos estan:
Podemos, q les han investigado hasta las caries y lo mas q han sacado es q uno se compro una coca cola cuando estaba coca cola de huelga y q otro se compro un casoplon con su sueldo, el resto se lo tuvieron q inventar y quedo demostrado q era falso. Y Bildu, al q tambien han investigado mucho y tampoco han pillado nada.
A Vox no le han pillado mucho… » ver todo el comentario