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Vox perderá la guerra

Imagino que pronto aparecerá Santiago Abascal para explicar el apoyo de Vox al disparate terminal desatado por Benjamin Netanyahu y Donald Trump. El partido tiene que explicar porqué aún mantiene la entrega ciega, servil, mayordoma y arrastrá al sujeto más infame de cuantos ocuparon la Casa Blanca. Pedro Sánchez posicionó a España en el espacio lógico de la política anti Trump. Lo difícil es lo de Vox, mantenerse como partido útil mientras se embarra en el espacio marginal de los echados a perder. Mantener el apoyo a Trump es pudrirse.

| etiquetas: vox , abascal , guerra , trump
9 2 0 K 123 politica
6 comentarios
9 2 0 K 123 politica
angelitoMagno #1 angelitoMagno
¿Quién es este rojo que escribe columnas en el Mundo y porqué aún no ha sido purgado? :ffu:
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juliusK #2 juliusK
#1 ¿Rojo? un lacayo del PP, naaa... peleas entre hermanos como ellos mismos proclaman tan ufanos.
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Dene #3 Dene
#1 Los que mandan ya han aprobado que se inicie la operacion "Concentrar el voto de (ultra)derecha en los gaviotos"
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karakol #6 karakol
Caminar al compás de Trump es la mayor traición y bajeza de la historia inmediata. Creo que de una verdad como esta nadie duda. Así son los abascales, patriotas de Vox.

Uy, lo que ha dicho.
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juliusK #4 juliusK
No han explicado, ni siquiera a sus votantes y chusma de la camarilla porque el vago se quedo con la fundación (y la pasta claro) para siempre jamás y va a explicar esto que ni les importa ni, realmente, entienden. Vaser que tampoco.
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angelitoMagno #5 angelitoMagno
Bueno, a ver, que también hay "rojos" en el Mundo.

Recuerdo ir a una presentación del tebeo "El Abismo del Olvido", de Paco Roca y Rodrigo Terrasa. El segundo es columnista en el Mundo y hizo un par de bromas sobre que no entendía como es que aún no le habían despedido del diario, con las cosas que escribía.
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menéame