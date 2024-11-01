edición general
Vox no quiere ser hermano del PP, va de Caín

Los de Santiago Abascal han olido miedo y sangre en su “hermano” y están dispuestos a elevar el órdago hasta las últimas consecuencias con la vista puesta en las elecciones generales de 2027. Los ejemplos de Extremadura primero y ahora Aragón así lo certifican. Quedan Castilla y León y Andalucía en los próximos meses para consumar su objetivo final: matar al “hermano” PP y encumbrarse en las próximas elecciones generales como fuerza política de referencia en las derechas.

josde #5 josde
Es que el PP no es precisamente Abel, si acaso Judas, aun que la diferencia entre los dos solo son las siglas del partido..
#3 soberao
Sorprende que los de Coz teniéndolo todo a favor estén a hostias entre ellos. Da la impresión que van a llegar a las generales como favorito entre los cabestros y a parte de Abascal no va a quedar nadie más en el chiringuito. Va a tener que subcontratar a los diputados en una EET.
#2 guillersk
Y podemos quería asaltar los cielos y sustituir al PSOE como referente de izquierdas ¿ Y ?

Vaya no - noticias
#1 harverto
El chicle va de sabor fuerte, pero sale de la misma fábrica.
En realidad, es la excusa para hacer políticas directamente fascistas.
Metabarón #4 Metabarón
Son lo mismo y tienen que hacer como que se enfadan
