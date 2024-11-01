Vox no quiere ser hermano del PP, va de Caín

Los de Santiago Abascal han olido miedo y sangre en su “hermano” y están dispuestos a elevar el órdago hasta las últimas consecuencias con la vista puesta en las elecciones generales de 2027. Los ejemplos de Extremadura primero y ahora Aragón así lo certifican. Quedan Castilla y León y Andalucía en los próximos meses para consumar su objetivo final: matar al “hermano” PP y encumbrarse en las próximas elecciones generales como fuerza política de referencia en las derechas.