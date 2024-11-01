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Vox se jacta de que su pacto racista con el PP en Extremadura es sólo el principio: "Es el suelo"

Vox se jacta de que su pacto racista con el PP en Extremadura es sólo el principio: "Es el suelo"

El PP abraza la agenda de Vox en Extremadura con medidas contra ONG, endurecimiento migratorio y una desregulación inspirada en Javier Milei. El acuerdo, sellado apenas 24 horas antes de la entrevista concedida por José María Figaredo y Carlos H. Quero, consolida la presidencia de María Guardiola gracias al respaldo de Vox, pero también evidencia el precio político pagado por el Partido Popular: asumir un programa que desplaza el foco desde la gestión hacia la exclusión.

| etiquetas: vox , pacto , racista , pp , extremadura
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7 comentarios
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oceanon3d #1 oceanon3d
Llevar a España a la linea de la que tanto le costó salir a Hungría.

El PP solo trae atraso y atasco; y con VOX se va a multiplicar.

Nada que ver con los partidos consevadores de las economías avanzadas de la UE.

Feijoo solo es el pelele sin intelecto que hace de mascarón de proa.
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Supercinexin #6 Supercinexin
#1 Hungría no ha salido de ninguna línea y estos mamarrachos tienen los días contados y su techo electoral alcanzado.
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Bapho #3 Bapho
Lo tienen que decir mas a menudo y mas alto. Y sin complejos. Que se quiten todas las caretas y se dejen llevar.
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Kantinero #2 Kantinero
Por cierto, alguien conoce el perfil político del PP, a día de hoy yo no veo dónde catalogarlo

Me parecen todos unos estreñidos en el PP, siempre de mal rollo, siempre odiando
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#4 Seat127
#2 El perfil es lo contrario Pedro Sánchez, siempre. Y si me embolso algo por el camino, mejor
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josde #5 josde
#2 Feijóo les ha llevado a eso, es un "líder" nefasto.
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#7 ZamoraBigote
Ya son oficialmente la misma mierda y Sánchez está encantado.
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menéame