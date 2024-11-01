Vox se jacta de que su pacto racista con el PP en Extremadura es sólo el principio: "Es el suelo"

El PP abraza la agenda de Vox en Extremadura con medidas contra ONG, endurecimiento migratorio y una desregulación inspirada en Javier Milei. El acuerdo, sellado apenas 24 horas antes de la entrevista concedida por José María Figaredo y Carlos H. Quero, consolida la presidencia de María Guardiola gracias al respaldo de Vox, pero también evidencia el precio político pagado por el Partido Popular: asumir un programa que desplaza el foco desde la gestión hacia la exclusión.
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El PP solo trae atraso y atasco; y con VOX se va a multiplicar.
Nada que ver con los partidos consevadores de las economías avanzadas de la UE.
Feijoo solo es el pelele sin intelecto que hace de mascarón de proa.
Me parecen todos unos estreñidos en el PP, siempre de mal rollo, siempre odiando