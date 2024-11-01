Vox se jacta de que su pacto racista con el PP en Extremadura es sólo el principio: "Es el suelo"

El PP abraza la agenda de Vox en Extremadura con medidas contra ONG, endurecimiento migratorio y una desregulación inspirada en Javier Milei. El acuerdo, sellado apenas 24 horas antes de la entrevista concedida por José María Figaredo y Carlos H. Quero, consolida la presidencia de María Guardiola gracias al respaldo de Vox, pero también evidencia el precio político pagado por el Partido Popular: asumir un programa que desplaza el foco desde la gestión hacia la exclusión.