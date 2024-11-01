Vox celebra la supresión de la comisión LGTBI en Les Corts mientras el PP recalca que es una reorganización

Vox ha expresado su satisfacción por el acuerdo alcanzado con el PP para reformar el reglamento de Les Corts, que incluye la eliminación del nombre de cuatro comisiones parlamentarias, destacando especialmente la de Políticas LGTBI. “Hemos conseguido lo que queríamos”, ha declarado José Mª Llanos, síndic de Vox. En contraparte, el PP ha aclarado que se trata de una reorganización y asegura que “no se prohíbe hablar de nada”. “Al contrario, intentaremos ser más efectivos en la tarea de Les Corts”, ha puntualizado Juanfran Pérez Llorca,