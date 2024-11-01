edición general
Vox celebra la supresión de la comisión LGTBI en Les Corts mientras el PP recalca que es una reorganización

Vox ha expresado su satisfacción por el acuerdo alcanzado con el PP para reformar el reglamento de Les Corts, que incluye la eliminación del nombre de cuatro comisiones parlamentarias, destacando especialmente la de Políticas LGTBI. “Hemos conseguido lo que queríamos”, ha declarado José Mª Llanos, síndic de Vox. En contraparte, el PP ha aclarado que se trata de una reorganización y asegura que “no se prohíbe hablar de nada”. “Al contrario, intentaremos ser más efectivos en la tarea de Les Corts”, ha puntualizado Juanfran Pérez Llorca,

HeilHynkel #1 HeilHynkel
La ratas nazis siempre preocupandose por lo que le importa a la gente: el odio al diferente.
Skiner #2 Skiner
A Vox se les debe aplicar la ley de partidos y se les ilegaliza de una puñetera vez.
Vox no respeta el más mínimo precepto democrático.
manuen #3 manuen
#2 Vox no debería existir, si hubiesen aplicado la ley. Espera, el PP tampoco y ¿el PSOE? joder vaya mierda de "democracia"
#5 vGeeSiz
#3 que solo existan los tuyos, entiendo xD

otro demócrata
#6 vGeeSiz
#2 ilegalizar por? financiación ilegal como PP o PSOE? xD

Que no te gusta, ok, a mi tampoco, pero ilegalizar lo que no te gusta...no es un poco de fascista? pregunto
Skiner #7 Skiner *
#6 ilegalizar por financiación ilegal, enaltecimiento de la dictadura, Racismo, xenofobia, LGTBifobia.
constantes soflamas fascistas, atentar contra todos los derechos de los ciudadanos...
¿Quieres que siga?
La ley de los partidos políticos deja muy claro lo que hay que hacer y Vox no cumple nada.
#8 vGeeSiz
#7 si, a mi me parecen unos catetos retrógrados en mayor medida. Pero todo lo que dices se basa más en tus fobias y filias que en la realidad
Skiner #9 Skiner
#8 ni fobias ni filias lo que dicen en las sesiones de los parlamentos y lo que votan
Chinchorro #4 Chinchorro
Ya hay que ser subnormal para celebrar la supresión de una comisión que afecta a tus votantes.
