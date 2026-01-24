edición general
Una votante de Trump en Minneapolis ahora ayuda a trasladar a los hijos de los inmigrantes a casas seguras para mantenerlos alejados de los agentes federales [EN]

“Recibo llamadas de familias a diario, aterrorizadas, y simplemente intentamos ayudarlas lo mejor que podemos”, dijo Martínez. Cristiana devota, dijo que votó por el presidente Donald Trump en las últimas tres elecciones debido a su postura inflexible contra el aborto y la atención médica que reafirma el género para jóvenes. La nieta de un inmigrante mexicano apoyó la deportación de delincuentes violentos y no había prestado mucha atención a los informes sobre separaciones familiares durante la primera presidencia de Trump.

7 comentarios
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Bien por ella, aunque ya podía haber espabilado antes de votar basándose en sus creencias religiosas.
ochoceros #5 ochoceros
#2 Tres veces votó así, si no espabila por algo será:

"votó por el presidente Donald Trump en las últimas tres elecciones debido a su postura inflexible contra el aborto y la atención médica que reafirma el género para jóvenes."

Su voto se dirige por el odio hacia los demás, para evitar que la gente tenga derechos sobre su cuerpo y que se vean recortadas partidas sociales para quienes las necesitan. Claro que luego esto siempre te salpica si eres fachapobre, pero llevan en el ADN el ignorar tales consecuencias.
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#5 Y por más que se repita, quienes desean reproducir lo que está sucediendo en EEUU lo intentan desacreditar con un "los criticas porque no votan lo que tú quieres".
ochoceros #7 ochoceros
#6 Conozco personalmente a muchos votontos afectados por sus decisiones, de esos que se quejan de lo mal que está la sanidad, de lo poco que les subían la pensión, de que les hacían pagar los medicamentos, etc... pero seguían sin querer escuchar ni verificar el porqué del origen de sus problemas; cada elección han ido fielmente a votar a la ultraderecha y en cada elección han salido más jodidos pese a haber ganado "los suyos".

Con la sanidad es verdaderamente sangrante ver lo que sufren y la ceguera-sordera que tienen para el tema.
#4 DonaldBlake
Es importante en esta lucha que la gente espabile y reaccione en consecuencia. Otros habrían optado por decir "lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Esta mujer está reaccionando para redimirse. La pena es que tengan que ser testigos de las barbaridades para darse cuenta.
#3 Suleiman
Lastima que no se si podrá votar en las siguientes elecciones....
jonolulu #1 jonolulu
Trump ahora es facha y antes no
