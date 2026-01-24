Una votante de Trump en Minneapolis ahora ayuda a trasladar a los hijos de los inmigrantes a casas seguras para mantenerlos alejados de los agentes federales [EN]

“Recibo llamadas de familias a diario, aterrorizadas, y simplemente intentamos ayudarlas lo mejor que podemos”, dijo Martínez. Cristiana devota, dijo que votó por el presidente Donald Trump en las últimas tres elecciones debido a su postura inflexible contra el aborto y la atención médica que reafirma el género para jóvenes. La nieta de un inmigrante mexicano apoyó la deportación de delincuentes violentos y no había prestado mucha atención a los informes sobre separaciones familiares durante la primera presidencia de Trump.