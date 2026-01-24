Una votante de Trump en Minneapolis ahora ayuda a trasladar a los hijos de los inmigrantes a casas seguras para mantenerlos alejados de los agentes federales [EN]

“Recibo llamadas de familias a diario, aterrorizadas, y simplemente intentamos ayudarlas lo mejor que podemos”, dijo Martínez. Cristiana devota, dijo que votó por el presidente Donald Trump en las últimas tres elecciones debido a su postura inflexible contra el aborto y la atención médica que reafirma el género para jóvenes. La nieta de un inmigrante mexicano apoyó la deportación de delincuentes violentos y no había prestado mucha atención a los informes sobre separaciones familiares durante la primera presidencia de Trump.
Su voto se dirige por el odio hacia los demás, para evitar que la gente tenga derechos sobre su cuerpo y que se vean recortadas partidas sociales para quienes las necesitan. Claro que luego esto siempre te salpica si eres fachapobre, pero llevan en el ADN el ignorar tales consecuencias.
Con la sanidad es verdaderamente sangrante ver lo que sufren y la ceguera-sordera que tienen para el tema.