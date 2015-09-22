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Voluntarios israelíes están ayudando a los refugiados sirios en Europa

Voluntarios israelíes están ayudando a los refugiados sirios en Europa

Cuando la pequeña lancha neumática, repleta de sirios y afganos, emergió del mar negro como la noche para atracar en una desolada playa de guijarros, las primeras personas en recibir a los refugiados, desconcertados y asustados, fueron dos israelíes. [noticia de 2015]

| etiquetas: refugiados , israel
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12 comentarios
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NPCMeneaMePersigue #12 NPCMeneaMePersigue
#11 recibieron???????
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
Curioso como los satélites de Israel en la extrema derecha atacan a los refugiados mientras los israelíes les ayudan

Líderes judíos y diputados se unen para organizar un Shabat por los refugiados sin precedentes en el Reino Unido www.meneame.net/m/politica/lideres-judios-diputados-unen-organizar-sha

Curioso, se parece a cierto hecho histórico que ocurrió en cierto país de cierta lengua que estoy hablando hace muchos siglos
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sotillo #5 sotillo
#1 Si te refieres a la expulsión de los judíos en España fue más cosa de la corona y la nobleza que del pueblo y no tiene nada que ver con lo actual, no tienes más que ver los ataques encarnizados contra el gobierno de Sánchez y la tolerancia de este hacia las asociaciones judías que le atacan
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NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue *
#5 No, 800 años antes pero si lo digo me banean
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sotillo #9 sotillo
#7 800 años antes ¿También los echamos? Se va a convertir en algo habitual
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NPCMeneaMePersigue #10 NPCMeneaMePersigue *
#9 no no los echamos, nos echaron

¿quiénes nos echaron? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo suceder?
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sotillo #11 sotillo
#10 Ok, ok, ya lo pongo yo
Hace aproximadamente 1300 años, es decir, alrededor del siglo VIII d.C. (años 700-800 d.C.), la comunidad judía en la península ibérica se encontraba en un momento histórico crucial y de transición, marcado por el fin del dominio visigodo y el inicio de la conquista musulmana.
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Aquí se detallan los aspectos clave de este periodo:
Contexto Visigodo (Antes de 711): Durante el siglo VII y principios del VIII, los judíos sufrieron una intensa…   » ver todo el comentario
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#4 Borgiano
La historia que emocionó a Spielberg.
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sotillo #6 sotillo
#4 Y Mira que es difícil por qué no ha criticado nada el asesino de miles de familias y niños a bombazos
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Laro__ #3 Laro__ *
En 2015 todavía algunos israelíes se comportaban como seres humanos.
En marzo de ese año "ganó" las elecciones Netanyahu y todo se fue a mierda a partir de ahí.
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#2 sliana
2015, si sigues tirando para atrás llegas a la segunda guerra mundial. Cual es la intención?
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menéame