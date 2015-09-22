Voluntarios israelíes están ayudando a los refugiados sirios en Europa

Cuando la pequeña lancha neumática, repleta de sirios y afganos, emergió del mar negro como la noche para atracar en una desolada playa de guijarros, las primeras personas en recibir a los refugiados, desconcertados y asustados, fueron dos israelíes. [noticia de 2015]
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Líderes judíos y diputados se unen para organizar un Shabat por los refugiados sin precedentes en el Reino Unido www.meneame.net/m/politica/lideres-judios-diputados-unen-organizar-sha
Curioso, se parece a cierto hecho histórico que ocurrió en cierto país de cierta lengua que estoy hablando hace muchos siglos
¿quiénes nos echaron? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo suceder?
Hace aproximadamente 1300 años, es decir, alrededor del siglo VIII d.C. (años 700-800 d.C.), la comunidad judía en la península ibérica se encontraba en un momento histórico crucial y de transición, marcado por el fin del dominio visigodo y el inicio de la conquista musulmana.
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Aquí se detallan los aspectos clave de este periodo:
Contexto Visigodo (Antes de 711): Durante el siglo VII y principios del VIII, los judíos sufrieron una intensa… » ver todo el comentario
En marzo de ese año "ganó" las elecciones Netanyahu y todo se fue a mierda a partir de ahí.