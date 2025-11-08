edición general
El voluntario de un museo arruina una obra de arte al "limpiarla" con papel higiénico (ENG)

El Museo de Arte de Keelung, en Taiwán, presentó esta semana una exposición de arte contemporáneo que incluía un espejo cubierto de polvo sobre una tabla de madera lisa. Fue creada por Chen Sung-chih y tenía una mancha en el centro, que simbolizaba la conciencia cultural de la clase media. Pero el voluntario del museo pensó erróneamente que la obra de arte estaba polvorienta y decidió limpiarla con papel higiénico. Se eliminó la mayor parte del polvo acumulado durante 40 años antes de que intervinieran los colegas, pero la obra de arte no pudo

10 comentarios
#3 albx
Son sucesos provocados para llamar la atención, puro marketing.
zorreame #7 zorreame
¿Arruinarla? Al contrario, se ha enriquecido: ahora la obra ha pasado a ser una performance colaborativa intergeneracional.
OCLuis #6 OCLuis
En mi zona, tierra de vinos y bodegas, al polvo y a la mugre de más de x años la llamamos solera.
arturios #8 arturios
#6 Como curiosidad, los vinos de jerez se van poniendo en las barricas más altas, y a medida que pasa una cosecha a otra, se pasan a las siguientes en altura, al llegar a las últimas por abajo, las que están en el suelo se dice que ese vino ya tiene "solera".
#9 wendigo
#6 #8 Me acuerdo de una historia del cabreo que se pillaron unos señores porque mandaron a la sirvienta, subir una botella de vino de la bodega y estaba llena de mierda y telarañas, pues mi madre la limpio antes xD

Saludos
dark_soul #10 dark_soul
Si le hubieran puesto a la obra el nombre de "Espejo sucio", igual hubiera pensado que el objetivo de la obra era mostrar un espejo sucio y no lo hubiera limpiado.
Powertrip #5 Powertrip
yo me alegro de que alguien "estropeara" semejante "obra de arte"
The_real_deal #1 The_real_deal
En esta noticia lo único que va entre comillas es “obra de arte”
#2 kkculopis
#1 es un p*to espejo con 40 años pillando polvo. Que se vayan a pastar
Alegremensajero #4 Alegremensajero *
