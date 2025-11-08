El voluntario de un museo arruina una obra de arte al "limpiarla" con papel higiénico (ENG)  

El Museo de Arte de Keelung, en Taiwán, presentó esta semana una exposición de arte contemporáneo que incluía un espejo cubierto de polvo sobre una tabla de madera lisa. Fue creada por Chen Sung-chih y tenía una mancha en el centro, que simbolizaba la conciencia cultural de la clase media. Pero el voluntario del museo pensó erróneamente que la obra de arte estaba polvorienta y decidió limpiarla con papel higiénico. Se eliminó la mayor parte del polvo acumulado durante 40 años antes de que intervinieran los colegas, pero la obra de arte no pudo