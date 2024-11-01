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Volla Phone: el teléfono alemán con Linux y batería intercambiable

Volla Phone: el teléfono alemán con Linux y batería intercambiable

El fabricante alemán de smartphones Volla ha lanzado dos nuevos teléfonos de gama media que van a contracorriente. El Volla Phone Plinius y el Plinius Plus están diseñados para durar, enviarse sin Google y permitirte cambiar la batería tú mismo. La característica más destacada es que los teléfonos vienen con Volla OS, que es un sistema operativo Android de código abierto sin servicios de Google. También puedes elegir el sistema operativo Ubuntu Touch con Linux.

| etiquetas: teléfono , volla phone , linux , android , ubuntu , código abierto
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14 comentarios
18 3 1 K 357 tecnología
josde #7 josde
Su precio tampoco es tan disparatado 598€. el que hay ahora a la venta.
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CarlosSanchezDiaz #2 CarlosSanchezDiaz *
en aleman la v se lee f
se lee "folla fon" "folla OS"

por lo demás, magnifica idea, a ver cuanto cuesta. de 600 a 700 euros, uff
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Gry #9 Gry *
#2 Hay unos cuantos fabricantes europeos apostando porque la UE, o al menos unos cuantos de sus gobiernos, le van a dar la patada a Google y Apple.

Cuando es cuestión de Seguridad Nacional no se mira el precio (y siguen siendo más baratos que un iPhone)
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Cuñado #12 Cuñado *
#2 En realidad se lee "fol-la", con una ele sostenida. Ya me jode :foreveralone:
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#13 rpgpalacinster
No lo veo algo tan novedoso ni interesante, la verdad.

Para empezar todo móvil con Android funciona con Linux. No es el primer móvil con una versión de Android sin servicios de Google, para eso están los Huawei, y siempre puedes comprar un teléfono más normal e instalarle una ROM. Y Ubuntu Touch al no ser totalmente compatible con apps Android es algo muy de nicho.

El tema de la batería intercambiable es interesante, pero se supone que dentro de poco va a ser obligatorio en la UE, así que habrá muchas opciones.

Aun así, espero que al menos la empresa no acabe con pérdidas, cuantas más opciones mejor.
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ronko #14 ronko
#13 Ya que se ha puesto la UE con el tema de la batería intercambiable, que se pongan con los cambios que quiere hacer Google de cara a septiembre.
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ContinuumST #11 ContinuumST
#10 Jajajaja, es broma, coña... :-)
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ContinuumST #1 ContinuumST
"V". Fonema consonántico bilabial y sonoro.
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Cuñado #5 Cuñado
#1 "LL" fonema lateral alveolar sonoro geminado. Suena como una "l" fuerte y sostenida.

Nos han jodido la coña :foreveralone:
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ContinuumST #8 ContinuumST
#5 ¿Seguro? :-D {0x1f608} xD
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Cuñado #10 Cuñado
#8 La verdad es que no, pero siempre podemos pasarlo por alto :-D
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#4 Mustela
"Bajo el capó, tienes un chip MediaTek Dimensity 7300, una cámara principal de 64MP, una ultragran angular de 8MP y una cámara selfie de 32MP."

Pedazo de monstruo.

El CLUF (EULA): volla.online/en/eula/index.html
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astronauta_rimador #3 astronauta_rimador
entre con la ilusión de que tuviese una pantalla de tamaño contenido, pero no 6,67 pulgadas {0x1f605}
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taSanás #6 taSanás
Malísimo nombre para los consumidores disléxicos.

O buenísimo….
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menéame