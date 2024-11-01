Volla Phone: el teléfono alemán con Linux y batería intercambiable

El fabricante alemán de smartphones Volla ha lanzado dos nuevos teléfonos de gama media que van a contracorriente. El Volla Phone Plinius y el Plinius Plus están diseñados para durar, enviarse sin Google y permitirte cambiar la batería tú mismo. La característica más destacada es que los teléfonos vienen con Volla OS, que es un sistema operativo Android de código abierto sin servicios de Google. También puedes elegir el sistema operativo Ubuntu Touch con Linux.
| etiquetas: teléfono , volla phone , linux , android , ubuntu , código abierto
se lee "folla fon" "folla OS"
por lo demás, magnifica idea, a ver cuanto cuesta. de 600 a 700 euros, uff
Cuando es cuestión de Seguridad Nacional no se mira el precio (y siguen siendo más baratos que un iPhone)
Para empezar todo móvil con Android funciona con Linux. No es el primer móvil con una versión de Android sin servicios de Google, para eso están los Huawei, y siempre puedes comprar un teléfono más normal e instalarle una ROM. Y Ubuntu Touch al no ser totalmente compatible con apps Android es algo muy de nicho.
El tema de la batería intercambiable es interesante, pero se supone que dentro de poco va a ser obligatorio en la UE, así que habrá muchas opciones.
Aun así, espero que al menos la empresa no acabe con pérdidas, cuantas más opciones mejor.
Nos han jodido la coña
Pedazo de monstruo.
El CLUF (EULA): volla.online/en/eula/index.html
O buenísimo….