Volla Phone: el teléfono alemán con Linux y batería intercambiable

El fabricante alemán de smartphones Volla ha lanzado dos nuevos teléfonos de gama media que van a contracorriente. El Volla Phone Plinius y el Plinius Plus están diseñados para durar, enviarse sin Google y permitirte cambiar la batería tú mismo. La característica más destacada es que los teléfonos vienen con Volla OS, que es un sistema operativo Android de código abierto sin servicios de Google. También puedes elegir el sistema operativo Ubuntu Touch con Linux.