Volkswagen cambia su estrategia: el nuevo ID. Polo eléctrico marca el regreso de los nombres icónicos

Volkswagen ha puesto en marcha un cambio de rumbo estratégico en su división de movilidad eléctrica con el lanzamiento del nuevo ID. Polo, la séptima ... generación de un modelo que ha vendido más de 20 millones de unidades a nivel mundial. Este vehículo no representa únicamente la electrificación total del utilitario más emblemático de la marca, sino que supone una rectificación en su política de denominaciones y diseño.