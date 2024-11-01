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Volkswagen cambia su estrategia: el nuevo ID. Polo eléctrico marca el regreso de los nombres icónicos

Volkswagen cambia su estrategia: el nuevo ID. Polo eléctrico marca el regreso de los nombres icónicos

Volkswagen ha puesto en marcha un cambio de rumbo estratégico en su división de movilidad eléctrica con el lanzamiento del nuevo ID. Polo, la séptima ... generación de un modelo que ha vendido más de 20 millones de unidades a nivel mundial. Este vehículo no representa únicamente la electrificación total del utilitario más emblemático de la marca, sino que supone una rectificación en su política de denominaciones y diseño.

| etiquetas: volkswagen.polo , nuevo , electrico
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14 comentarios
4 0 0 K 101 cocheElectr
#1 Feliberto
Siendo volkswagen, este nuevo polo debe costar como unos... 50.000€? 60.000€? xD xD xD
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Sinfonico #2 Sinfonico *
#1 #3 Se va a mover en el entorno de los 25.000 antes de ayudas...no va a ser más caro que muchos otros que ya circulan por ahí, por ejemplo el Renault 5
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Arkhan #7 Arkhan
#2 25.000 por un Polo es una cantidad que no debería aceptarse como buen precio.
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HeilHynkel #10 HeilHynkel
#2

Es VW ... va a costar 7.000 pavos más que uno similar .. porque él lo vale. xD
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Arkhan #3 Arkhan
#1 Es que el problema de VW con los eléctricos no es de nombres, es de precios. Lo pueden llamar como les dé la gana, mientras no tengan precios pagables...
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josde #11 josde *
#1 Seguramente no llegue, peroWolkswagen se pasa pueblos enteros con los precios de sus vehículos.
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Stathamdepueblo #8 Stathamdepueblo *
Ahora sí que sí, vendo Twingo trucao, le falta la ITV  media
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josde #12 josde
#8 Sera barato, verdad, lo que pides. xD
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#4 diablos_maiq
Nunca llegará al nivel del PoloGT
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Machakasaurio #6 Machakasaurio
#4 podrían, Polo GT-E.
Que oportunidad perdida...:troll:
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xyria #9 xyria
#4 Tuve uno, fantástico.
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#13 Jotax
Los de VW están mas perdidos con las estrategias que la mítica terra.com.
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DogSide #14 DogSide
#13 Me ha sorprendido que Terra.com sigue funcionando, con la misma imagen que recordaba, pero centrada en el mercado latinoaméricano.
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Gadfly #5 Gadfly
Ni una triste imagen?
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menéame