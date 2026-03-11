edición general
Volkswagen anuncia que recortará 50.000 empleos en Alemania de aquí a 2030

Volkswagen, el mayor fabricante de vehículos de Europa, anunció el martes un recorte de 50.000 puestos de trabajo en Alemania, de aquí a 2030, para reducir costos ante la feroz competencia de China, el estancamiento de la demanda en Europa y los aranceles estadounidenses. "En total, se recortarán unos 50.000 empleos para 2030 en todo el grupo Volkswagen en Alemania", indicó el jefe ejecutivo de la empresa, Oliver Blume, en una carta a los accionistas con motivo de la presentación de sus resultados anuales.

elTieso #1 elTieso
Abaratad vuestros coches ganando menos y que valgan lo que los chinos, venderéis mucho.
PauMarí #3 PauMarí *
#1 para eso quizá a los alemanes deberían bajarles el precio del combustible, que no todo siempre es culpa de empresauros o políticos corruptos, que en su día decidieron cerrar todas las nucleares y ahora casi dependen exclusivamente del petróleo o gas ruso... Peazo error de cálculo hicieron en su día los alemanes :clap:
javibaz #2 javibaz
Que empiecen con los directivos, a quedado claro que lo están haciendo muy mal.
