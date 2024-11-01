El volcán de Enmedio registra el mayor terremoto de los últimos años en Canarias, de magnitud 4,3

La tierra volvió a temblar en Canarias. Un terremoto de magnitud 4,3 se registró a las 12.26 horas en el canal marítimo entre Tenerife y Gran Canaria, según los datos del IGN. El movimiento se localizó en la zona del volcán submarino de Enmedio, a unos 15 kilómetros de profundidad. El temblor fue ampliamente sentido con una intensidad máxima de III-IV en distintos puntos del norte y centro de Gran Canaria, así como en el este de Tenerife. El seísmo destaca por su magnitud: es el más potente registrado en Canarias en los últimos años