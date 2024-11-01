edición general
2 meneos
84 clics

Vixca, vixca, vixca | Artículo de Carlos Mazón

Artículo de opinión escrito por Carlos Mazón, Presidente de la Comunidad Valenciana.

| etiquetas: vixca , carlos , mazón , opinión , artículo
1 1 0 K 13 actualidad
4 comentarios
1 1 0 K 13 actualidad
cabobronson #2 cabobronson
Hijo de la gran puta, y los del 20 mentiras, más.
0 K 13
oceanon3d #3 oceanon3d
Que asquito.
0 K 8
#1 TOTEMICO
Salvo que sabe escribir nada más de este incompetente indecente que debería haber dimitido.
0 K 7
#4 Jack_Burton
Propaganda. En realidad, casi todo es propaganda.
0 K 6

menéame