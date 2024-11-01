·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13705
clics
Kim Dotcom: Palantir ha sido hackeado
4349
clics
Ponseti, en shock tras su último viaje a San Francisco: "La sociedad se les está yendo de las manos"
6110
clics
Mapa topológico del mundo: al margen de consideraciones geométricas
4653
clics
Reforma laboral
6458
clics
Las familias rotas de 'El Juego de tu Vida', las demandas de divorcio y custodia provocadas por las confesiones pagadas del programa
más votadas
439
Un notario admite que perpetró la mayor estafa inmobiliaria de España y se libra de entrar en prisión
406
El ABC prohíbe llamar extrema derecha a la extrema derecha
351
LaLiga y Telefónica cortan el acceso a las VPNs Proton y Nord VPN durante los partidos gracias a una nueva resolución judicial
454
Un imputado por falsificar facturas para la pareja de Ayuso es condenado a tres años por un fraude a la UE
399
La exedil de Móstoles se querella contra el alcalde y contra el PP por acoso sexual y laboral y otros cuatro delitos más
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
204
clics
Vivir con miedo no puede ser la única opción en Galapagar
... nadie debería verse obligado a esperar a que ocurra un daño para poder actuar con sentido común...
|
etiquetas
:
galapagar
,
miedo
2
0
0
K
33
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
33
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Ysinembargosemueve
Facha pobre que envidia los casoplones, parece.
3
K
39
#2
fremen11
*
Por qué cuentas mentiras???
Pero la decisión de talar no depende de su criterio, sino de la autorización municipal. Y esa autorización tiene un coste que puede superar los 2.500 euros por ejemplar —según diámetro y especie— y alcanzar cifras superiores a 4.000 euros en árboles de más de 50 años, solo en tasas
A parte de que en algunos autos encima tienes que sembrar un número de árboles dependiente del número de años que tenga el ejemplar que tales.
Y luego hay especies que no se pueden talar, como las encinas o especies protegidas en esas zonas
3
K
35
#4
fremen11
#2
En Aytos, no en autos, puto corrector
0
K
8
#6
ostiayajoder
No entiendo:
No les dejan cortarlos ni podarlos pero son responsabilidad suya si se caen?
LOL
Q absurdo, no?
2
K
28
#7
fremen11
#6
Así es, aunque también puedes justificar la existencia de peligro o daños y el perito del Ayto pasa y evalúa. Por noma general la primera respuesta es no puedes talar.
También debería ser obligación del Ayto avisarte si tus árboles pueden crear un problema de seguridad y autorizarte a que los tales o hagas una tala parcial
0
K
8
#9
powernergia
". Y esa autorización tiene un coste que puede superar los 2.500 euros por ejemplar —según diámetro y especie— y alcanzar cifras superiores a 4.000 euros en árboles de más de 50 años, solo en tasas. "
No se eso será cierto, parece una cifra disparatada.
0
K
11
#1
YSiguesLeyendo
pijoprogres con casoplón que quieren que los demás (el ayuntamiento, lo público) les paguemos el cuidado, poda, tala, etc. de los arbolacos que plantaron hace años EN SUS CASOPLONES PRIVADOS!! jajá
10
K
-66
#3
aPedirAlMetro
*
#1
No es lo que piden, vuelve a leer la noticia que envías anda, que no te has enterado de la mitad.
Dicho esto, a los propietarios,alguien debería contarles que hay una cosa llamada,
seguros
, algunos de ellos, obligatorios, y que cibren daños a terceros.
5
K
54
#8
josde
#3
Cibren ? eso es nuevo. Muchos seguros ponen impedimentos a cubrir como sean desastres por fenómenos naturales.
0
K
20
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero la decisión de talar no depende de su criterio, sino de la autorización municipal. Y esa autorización tiene un coste que puede superar los 2.500 euros por ejemplar —según diámetro y especie— y alcanzar cifras superiores a 4.000 euros en árboles de más de 50 años, solo en tasas
A parte de que en algunos autos encima tienes que sembrar un número de árboles dependiente del número de años que tenga el ejemplar que tales.
Y luego hay especies que no se pueden talar, como las encinas o especies protegidas en esas zonas
No les dejan cortarlos ni podarlos pero son responsabilidad suya si se caen?
LOL
Q absurdo, no?
También debería ser obligación del Ayto avisarte si tus árboles pueden crear un problema de seguridad y autorizarte a que los tales o hagas una tala parcial
No se eso será cierto, parece una cifra disparatada.
Dicho esto, a los propietarios,alguien debería contarles que hay una cosa llamada, seguros, algunos de ellos, obligatorios, y que cibren daños a terceros.