Vivir con miedo no puede ser la única opción en Galapagar

Vivir con miedo no puede ser la única opción en Galapagar  

... nadie debería verse obligado a esperar a que ocurra un daño para poder actuar con sentido común...

Ysinembargosemueve #5 Ysinembargosemueve
Facha pobre que envidia los casoplones, parece.
#2 fremen11 *
Por qué cuentas mentiras???

Pero la decisión de talar no depende de su criterio, sino de la autorización municipal. Y esa autorización tiene un coste que puede superar los 2.500 euros por ejemplar —según diámetro y especie— y alcanzar cifras superiores a 4.000 euros en árboles de más de 50 años, solo en tasas

A parte de que en algunos autos encima tienes que sembrar un número de árboles dependiente del número de años que tenga el ejemplar que tales.
Y luego hay especies que no se pueden talar, como las encinas o especies protegidas en esas zonas
#4 fremen11
#2 En Aytos, no en autos, puto corrector
ostiayajoder #6 ostiayajoder
No entiendo:

No les dejan cortarlos ni podarlos pero son responsabilidad suya si se caen?

LOL

Q absurdo, no? xD
#7 fremen11
#6 Así es, aunque también puedes justificar la existencia de peligro o daños y el perito del Ayto pasa y evalúa. Por noma general la primera respuesta es no puedes talar.
También debería ser obligación del Ayto avisarte si tus árboles pueden crear un problema de seguridad y autorizarte a que los tales o hagas una tala parcial
powernergia #9 powernergia
". Y esa autorización tiene un coste que puede superar los 2.500 euros por ejemplar —según diámetro y especie— y alcanzar cifras superiores a 4.000 euros en árboles de más de 50 años, solo en tasas. "

No se eso será cierto, parece una cifra disparatada.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
pijoprogres con casoplón que quieren que los demás (el ayuntamiento, lo público) les paguemos el cuidado, poda, tala, etc. de los arbolacos que plantaron hace años EN SUS CASOPLONES PRIVADOS!! jajá
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#1 No es lo que piden, vuelve a leer la noticia que envías anda, que no te has enterado de la mitad.
Dicho esto, a los propietarios,alguien debería contarles que hay una cosa llamada, seguros, algunos de ellos, obligatorios, y que cibren daños a terceros.
josde #8 josde
#3 Cibren ? eso es nuevo. Muchos seguros ponen impedimentos a cubrir como sean desastres por fenómenos naturales.
