Vivir en un convento con toque de queda por 800 euros al mes: la oferta de alquiler que ha sorprendido a una profesora en Madrid

Buscar piso en algunas ciudades españolas es toda una travesía. La escasa oferta y la alta demanda convierten la misión de encontrar alojamiento en una cuestión casi imposible. Los anuncios en las plataformas de alquiler duran poco tiempo por la cantidad de candidatos que acuden a la llamada de una habitación disponible y, los que logran acceder a las entrevistas previas, se encuentran en ocasiones con realidades muy distintas a las publicadas, llegando incluso a plantearse la posibilidad de vivir en un convento, frente a una iglesia.