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Vivir en un convento con toque de queda por 800 euros al mes: la oferta de alquiler que ha sorprendido a una profesora en Madrid

Vivir en un convento con toque de queda por 800 euros al mes: la oferta de alquiler que ha sorprendido a una profesora en Madrid

Buscar piso en algunas ciudades españolas es toda una travesía. La escasa oferta y la alta demanda convierten la misión de encontrar alojamiento en una cuestión casi imposible. Los anuncios en las plataformas de alquiler duran poco tiempo por la cantidad de candidatos que acuden a la llamada de una habitación disponible y, los que logran acceder a las entrevistas previas, se encuentran en ocasiones con realidades muy distintas a las publicadas, llegando incluso a plantearse la posibilidad de vivir en un convento, frente a una iglesia.

| etiquetas: alquiler , madrid , convento , vivienda
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2 comentarios
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EvilPreacher #1 EvilPreacher
La ICAR es una empresa cuya rama inmobiliaria hace competencia desleal, ya que no paga IBI.
La rama educativa ni la menciono.
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devilinside #2 devilinside
#1 No ya el IBI, dudo incluso que el arrendamiento esté declarado a Hacienda
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menéame