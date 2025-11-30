edición general
Vivió para cantarlo: Sabina revienta el medidor de emociones en su último concierto

El cantante se despide de las giras con un concierto en Madrid para cantar y escuchar con el corazón encogido

Saluda con el sombrero negro y sonríe mientras suena por los altavoces La canción de los (buenos) borrachos…

El sombrero es beige.
No va a ser el ultimo concierto, en uno o dos años...
#3 depende, si antes va a necrológicas no.
Yo siempre llevo mi emocionímetro en el bolsillo y sólo lo he visto reventar en las cabalgatas de los Reyes Magos. Luego es un desastre recogerlo todoby huele a rancio.
