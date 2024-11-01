Vivimos en una ventana cosmológica, el único momento de la historia del Universo en el que será fecundo [ITA]

La vida en la Tierra tiene 4000 millones de años de edad y apareció cuando el universo tenía 10.000 millones de años. En total, el universo suma 13800 millones de años y se encuentra dentro de una ventana fecunda que abarca de los 2000 a los 20000 millones de años desde el Big Bang. Es el único momento fecundo de la historia del universo y el momento de máxima formación estelar ya ha pasado, ocurrió entre los 3000 y 7000 millones de años. Dentro de 1000 millones de años no será posible la vida en la Tierra. El cosmos se dirige a la esterilidad.