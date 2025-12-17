·
3
meneos
5
clics
La vivienda, problema europeo
La preocupación de la UE por acelerar la construcción y corregir los excesos tiene que traducirse en medidas urgentes y concretas.
unión europea
,
vivienda
politica
1 comentarios
politica
#1
alcama
Ya está la izquierda soltando mierda para arriba.
Ante la incapacidad de solucionar el problema, lo expanden al resto de Europa
¿Las crisis economicas con la izquierda en el poder? Son siempre internacionales. Cuando gobierna la derecha es culpa del PP, no hay conyuntura internacional.
¿La vivienda? Tema de Europa
¿El paro juvenil? Herencia recibida
¿Salarios bajos? Culpa de Amancio Ortega
Y así todo
