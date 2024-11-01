edición general
4 meneos
6 clics
Vivienda exige la retirada de 86.000 anuncios de pisos turísticos a las plataformas digitales

Vivienda exige la retirada de 86.000 anuncios de pisos turísticos a las plataformas digitales

Vivienda exige la retirada de 86.000 anuncios de pisos turísticos para cumplir con la nueva normativa de alquileres de corta duración.

| etiquetas: vivienda , españa , turismo , alquileres
3 1 0 K 35 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 35 actualidad
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
En la plataforma digital; Idealistas. Las demás son una mera anécdota.
0 K 12

menéame