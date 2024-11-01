edición general
Vivienda detecta 86.000 pisos turísticos y de temporada ilegales gracias al registro de alquiler de corta duración

El Ministerio de Vivienda ha ordenado a las plataformas digitales que promocionan pisos turísticos y alquileres de temporada la retirada de más de 86.000 anuncios, que no han obtenido el número de registro de corta duración al no cumplir los requisitos legales para ejercer esta actividad. El departamento que dirige Isabel Rodríguez puso en marcha este mecanismo, obligatorio desde el pasado 1 de julio y que gestionan los registradores de la propiedad, para controlar la oferta de viviendas de uso turístico y arrendamientos por meses.

| etiquetas: vivienda , pisos turísticos , pisos ilegales , alquiler
8 comentarios
jonolulu #3 jonolulu
A por ellos, oé...

Ah, que para esto no.

YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo
¿alguien, además del Estado, se cree que sólo hay 300.000 VUT (Viviendas de Uso Turístico) en Españita? jajá
Thornton #6 Thornton
¡Pobres rentistas, que no les dejan alquilar sus pisos sin cumplir la legislación vigente!

Esto no es libertaz, es comunismo. :troll:
sotillo #8 sotillo
#6 Por esto a muerte con el pp y vox
elGude #1 elGude
Vaya, mira donde están esos pisos que se necesitan para que bajen el alquiler de los pisos....
a69 #2 a69
86.000 x 10000€ de multa..... Ah que no, que solo ordena, pero si no nada eh!
sotillo #7 sotillo
#2 Ya que el ministro no lo hace aquí el pp, que gobierna en la mayoría de ayuntamientos y comunidades, podría hacer un gran papel y ponerse en cabeza en solucionar el problema de la vivienda, se ahorraría lo de tener que mencionar a Venezuela y a eta
