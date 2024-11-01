Vivienda detecta 86.000 pisos turísticos y de temporada ilegales gracias al registro de alquiler de corta duración

El Ministerio de Vivienda ha ordenado a las plataformas digitales que promocionan pisos turísticos y alquileres de temporada la retirada de más de 86.000 anuncios, que no han obtenido el número de registro de corta duración al no cumplir los requisitos legales para ejercer esta actividad. El departamento que dirige Isabel Rodríguez puso en marcha este mecanismo, obligatorio desde el pasado 1 de julio y que gestionan los registradores de la propiedad, para controlar la oferta de viviendas de uso turístico y arrendamientos por meses.