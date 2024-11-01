edición general
La vivienda en España está sobrevalorada un 90% más que en Europa y alcanza máximos de 2008

El BCE detecta que los precios están inflados un 18% en España, sin que hayan tocado techo todavía.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
En menos de 1 año se van a empezar a sustituir puestos de trabajo por la IA masivamente dijo ayer el CEO de microsoft y los que trabajan en remoto van a ir fuera los primeros, es decir todos esos guiris se volverán a su país, sumado a que el cambio climático hace el invierno una mierda en España y el verano insoportable.

El ostiazo de la burbuja inmobiliaria va a ser peor que el del 2008

SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones *
Menuda estupidez #_1. El problema de la vivienda no lo van arreglar ni la IA ni el cambio climático. Hacen falta políticas en consonancia y como mínimo prohibir que los políticos del Parlamento y Senado se dediquen a especular con la misma, igual que no puedan poseer pisos turísticos.

#2 angar300
Es que está sobrevalorado vivir en un piso propio... lo guay es el alquiler.

#3 endy
Notición y no se podía saber

#5 Kuruñes3.0
Na esto ya pincha, le queda nada.

#6 jaramero
Normal que se siga inflando, es la inversión más protegida por papá estado y si el inquilino no paga, en lugar de asumir el riesgo como en las demás inversiones, viene papá estado con la chequera.

Una vergüenza!!!

Si se prohíbe airbnb y se persiguen los pisos fraudulentos con cárcel, se soluciona en dos días.


