9
meneos
25
clics
La vivienda en España está sobrevalorada un 90% más que en Europa y alcanza máximos de 2008
El BCE detecta que los precios están inflados un 18% en España, sin que hayan tocado techo todavía.
|
etiquetas
:
vivienda
,
españa
,
banco central europeo
,
spain
#1
NPCMeneaMePersigue
En menos de 1 año se van a empezar a sustituir puestos de trabajo por la IA masivamente dijo ayer el CEO de microsoft y los que trabajan en remoto van a ir fuera los primeros, es decir todos esos guiris se volverán a su país, sumado a que el cambio climático hace el invierno una mierda en España y el verano insoportable.
El ostiazo de la burbuja inmobiliaria va a ser peor que el del 2008
1
K
28
#4
SeñorPresunciones
*
Menuda estupidez
#_1
. El problema de la vivienda no lo van arreglar ni la IA ni el cambio climático. Hacen falta políticas en consonancia y como mínimo prohibir que los políticos del Parlamento y Senado se dediquen a especular con la misma, igual que no puedan poseer pisos turísticos.
1
K
25
#2
angar300
Es que está sobrevalorado vivir en un piso propio... lo guay es el alquiler.
0
K
7
#3
endy
Notición y no se podía saber
0
K
7
#5
Kuruñes3.0
Na esto ya pincha, le queda nada.
0
K
7
#6
jaramero
Normal que se siga inflando, es la inversión más protegida por papá estado y si el inquilino no paga, en lugar de asumir el riesgo como en las demás inversiones, viene papá estado con la chequera.
Una vergüenza!!!
Si se prohíbe airbnb y se persiguen los pisos fraudulentos con cárcel, se soluciona en dos días.
0
K
7
