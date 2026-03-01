VIVIENDA | De Blackstone a CaixaBank: ¿quiénes son los grandes propietarios?

Fondos de inversión estadounidenses y un banco son los cinco mayores tenedores de viviendas en alquiler en España. Los grandes tenedores suman alrededor de 200.000, la mitad están en manos de los que se podrían calificar como 'megapropietarios', que son principalmente fondos de inversión extranjeros, además de alguna entidad financiera o aseguradora. Estos suman aproximadamente entre 80.000 y 100.000 pisos. Blackstone, Caixabank, CBRE Investment Management, Ares Management, APG y Aware Super.