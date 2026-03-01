VIVIENDA | De Blackstone a CaixaBank: ¿quiénes son los grandes propietarios?

Fondos de inversión estadounidenses y un banco son los cinco mayores tenedores de viviendas en alquiler en España. Los grandes tenedores suman alrededor de 200.000, la mitad están en manos de los que se podrían calificar como 'megapropietarios', que son principalmente fondos de inversión extranjeros, además de alguna entidad financiera o aseguradora. Estos suman aproximadamente entre 80.000 y 100.000 pisos. Blackstone, Caixabank, CBRE Investment Management, Ares Management, APG y Aware Super.
| etiquetas: vivienda , españa , fondos especulación
Hay que bonificar más el alquiler para evitar la morosidad con dinero del estado.
No hace falta regular los precios, el estado no debe meterse en negocios privados
Y SOBRE TODO no hace falta castigar fiscalmente a los multipropietarios para sacarlos de la ecuación.
Estos son los grandes argumentos que pululan por ahí, muchas veces incluso alentados por los propios fachapobres que más sufren la crisis de la vivienda.