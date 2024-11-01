edición general
9 meneos
23 clics
Una vivienda de 80 metros en el barrio de Salamanca roza ya el millón de euros

Una vivienda de 80 metros en el barrio de Salamanca roza ya el millón de euros

La Comunidad de Madrid suma ya 27 meses consecutivos con incrementos interanuales superiores al 10%, una racha histórica que no da señales de agotamiento

| etiquetas: madrid , vivienda
8 1 1 K 117 actualidad
6 comentarios
8 1 1 K 117 actualidad
manuelpepito #4 manuelpepito
El problema no es ese, el problema es lo que cuesta en un barrio obrero
6 K 82
YeahYa #1 YeahYa
Pero tienen libertad
1 K 23
cocolisto #3 cocolisto
No tiene importancia.Los narcos tienen pasta.De hecho han desplazado a los cayetanos y son mayoría de propietarios sudamericanos quienes les compran sus propiedades.
0 K 20
#5 lordban
Si ese es el precio de mercado es que alguien lo paga.
1 K 18
Connect #2 Connect
Desde luego, el que paga eso ya no es un cualquiera. Si está dispuesto a pagar ese dineral será porque ahora valdrá eso. Tampoco es un barrio obrero. Así que ya se apañarán.
0 K 12
Lamantua #6 Lamantua
VENEZUELAAAAAAA.
0 K 8

menéame