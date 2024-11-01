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Vítor Lima, investigador: “Con los thanabots es posible la vida digital después de la muerte”

Vítor Lima, investigador: “Con los thanabots es posible la vida digital después de la muerte”

[ ENTREVISTA ] Vitor Lima, investigador de ESCP Business School analiza cómo la IA está empezando a redefinir nuestras relaciones personales, nuestra identidad e incluso nuestra propia concepción del cuerpo. ¿Cómo definirías la “relación emocional” entre humanos e IA desde una perspectiva académica? ¿Existe el riesgo de que prefiramos vínculos con IA frente a relaciones humanas más complejas? ¿Podría esto derivar en una “comodificación” de las relaciones emocionales? (...)

| etiquetas: thanabots , ia , distopía , mind uploading
4 0 1 K 26 tecnología
5 comentarios
4 0 1 K 26 tecnología
ContracomunistaCaudillo #1 ContracomunistaCaudillo
La IA actual es un puto predictor de palabras. Lo que realmente asombra es la cantidad de personajes que se aprovechan para vender sus milongas.
7 K 67
#3 wai
#1 Trabajo con la IA a diario como desarrollador.

No se si es un puto predictor de palabras, pero te aseguro que trabaja mejor que el 90% de los desarrolladores. Y que el 100% de los jefes.

El salto de calidad desde principio de año es brutal, al menos en lo que yo uso, los modelos de Claude.
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HeilHynkel #4 HeilHynkel
Investigador de ESCP Business School

¿A nadie le chirría esa entidad investigadora?
2 K 42
rogerius #5 rogerius
Que sí, que las fotos de tu familia en tu casa no bastan. Tienes que pagar a un señor muy vivo por tenerlas en la interné. ¡Es el timo del muertito, estúpido!
1 K 25
#2 LaStDot
Thanabots... como para volverse loco después del fallecimiento de un ser querido... qué puto mal rollo...
2 K 17

menéame