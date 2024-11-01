Vítor Lima, investigador: “Con los thanabots es posible la vida digital después de la muerte”

[ ENTREVISTA ] Vitor Lima, investigador de ESCP Business School analiza cómo la IA está empezando a redefinir nuestras relaciones personales, nuestra identidad e incluso nuestra propia concepción del cuerpo. ¿Cómo definirías la “relación emocional” entre humanos e IA desde una perspectiva académica? ¿Existe el riesgo de que prefiramos vínculos con IA frente a relaciones humanas más complejas? ¿Podría esto derivar en una “comodificación” de las relaciones emocionales? (...)
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No se si es un puto predictor de palabras, pero te aseguro que trabaja mejor que el 90% de los desarrolladores. Y que el 100% de los jefes.
El salto de calidad desde principio de año es brutal, al menos en lo que yo uso, los modelos de Claude.
¿A nadie le chirría esa entidad investigadora?