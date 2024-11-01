Vítor Lima, investigador: “Con los thanabots es posible la vida digital después de la muerte”

[ ENTREVISTA ] Vitor Lima, investigador de ESCP Business School analiza cómo la IA está empezando a redefinir nuestras relaciones personales, nuestra identidad e incluso nuestra propia concepción del cuerpo. ¿Cómo definirías la “relación emocional” entre humanos e IA desde una perspectiva académica? ¿Existe el riesgo de que prefiramos vínculos con IA frente a relaciones humanas más complejas? ¿Podría esto derivar en una “comodificación” de las relaciones emocionales? (...)