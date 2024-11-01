Una visita a fábricas estadounidenses de chips de Apple evidencia los años de retraso comparados a las fábricas taiwanesas

Un informe del Wall Street Journal deja mal parado al gobierno de Donald Trump, debido a que presionó a empresas tecnológicas y de semiconductores con aranceles si no mudaban sus fábricas a suelo estadounidense. Ahora se ha retratado la diferencia real que existe entre fabricar los chips en América y hacerlo en su terreno habitual en Asia. Apple ya cuenta con algunas fábricas en Texas y Arizona, pero no están listas para afrontar las últimas tecnologías de chips. Apple no podría fabricar sus chips más avanzados en suelo estadounidense.