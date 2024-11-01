edición general
Una visita a fábricas estadounidenses de chips de Apple evidencia los años de retraso comparados a las fábricas taiwanesas

Un informe del Wall Street Journal deja mal parado al gobierno de Donald Trump, debido a que presionó a empresas tecnológicas y de semiconductores con aranceles si no mudaban sus fábricas a suelo estadounidense. Ahora se ha retratado la diferencia real que existe entre fabricar los chips en América y hacerlo en su terreno habitual en Asia. Apple ya cuenta con algunas fábricas en Texas y Arizona, pero no están listas para afrontar las últimas tecnologías de chips. Apple no podría fabricar sus chips más avanzados en suelo estadounidense.

mente_en_desarrollo
Y además del retraso, se puede ver desfase tecnológico.
Connect
Bueno, esto lo que hace es confirmar que efectivamente Estados Unidos estaba muy mal y que necesita un cambio en su política económica.

En el fondo Trump tenia razón. Pero le perdió las formas. Y mucho. Estados Unidos ha deslocalizado tanto, que hoy mucha de su tecnología depende de terceros países.
Dav3n
#3 Esto lo que confirma es que la globalización que inició EEUU y que ahora quiere echar para atrás, EEUU, siempre fue simple explotación.

Trump tenía razón? No sabes de qué hablas, hijo mío.

EEUU nunca tuvo razón ni la tendrá jamás porque ellos han generado todos los problemas que ahora pretenden solventar.
eltxoa
no había niños trabajando? La jornada no era 996?
MoñecoTeDrapo
Pues mejor artesanas :-D  media
guillersk
Pues no lo veo mal

Si, no tienen el nivel que Taiwán, pero están en tu territorio y lejos de china.

Lo demás, ya vendrá
Dav3n
#2 Ves sentándote a esperar xD

Y venga, invierte en las fábricas usanas, fijo que te va bien :shit:
