Una visita a fábricas estadounidenses de chips de Apple evidencia los años de retraso comparados a las fábricas taiwanesas

Un informe del Wall Street Journal deja mal parado al gobierno de Donald Trump, debido a que presionó a empresas tecnológicas y de semiconductores con aranceles si no mudaban sus fábricas a suelo estadounidense. Ahora se ha retratado la diferencia real que existe entre fabricar los chips en América y hacerlo en su terreno habitual en Asia. Apple ya cuenta con algunas fábricas en Texas y Arizona, pero no están listas para afrontar las últimas tecnologías de chips. Apple no podría fabricar sus chips más avanzados en suelo estadounidense.
| etiquetas: estados unidos , chips , apple , taiwan , fábricas
En el fondo Trump tenia razón. Pero le perdió las formas. Y mucho. Estados Unidos ha deslocalizado tanto, que hoy mucha de su tecnología depende de terceros países.
Trump tenía razón? No sabes de qué hablas, hijo mío.
EEUU nunca tuvo razón ni la tendrá jamás porque ellos han generado todos los problemas que ahora pretenden solventar.
Si, no tienen el nivel que Taiwán, pero están en tu territorio y lejos de china.
Lo demás, ya vendrá
Y venga, invierte en las fábricas usanas, fijo que te va bien