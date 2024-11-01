VIRUS NIPAH: Por qué preocupa a los médicos (La Verdad)

El brote de virus Nipah en India está generando titulares alarmistas, pero los datos epidemiológicos cuentan otra historia. En este vídeo te explico qué es realmente este virus, por qué su alta letalidad (40-75%) no lo convierte en la próxima pandemia, cómo funciona su mecanismo de ataque al cerebro y los pulmones, y qué lecciones prácticas podemos aprender. Los virus más letales no suelen ser los más pandémicos, y entender esto te ayudará a mantener la calma informada ante futuros brotes.