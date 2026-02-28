“La violencia nunca resuelve nada”, advierte Netanyahu ante el intento de magnicidio de Trump

Impactado por la escalada de violencia mundial, el Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu ha enviado toda su solidaridad a Donald Trump y al pueblo estadounidense tras enterarse del intento de magnicidio ocurrido el pasado sábado durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca. “¿Por qué nadie querría recurrir a la violencia, a las armas, para enfrentarse a diferencias que podríamos solucionar mediante el diálogo? La violencia genera odio, solo el amor sana”, ha dicho Netanyahu.