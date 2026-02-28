“La violencia nunca resuelve nada”, advierte Netanyahu ante el intento de magnicidio de Trump

Impactado por la escalada de violencia mundial, el Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu ha enviado toda su solidaridad a Donald Trump y al pueblo estadounidense tras enterarse del intento de magnicidio ocurrido el pasado sábado durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca. “¿Por qué nadie querría recurrir a la violencia, a las armas, para enfrentarse a diferencias que podríamos solucionar mediante el diálogo? La violencia genera odio, solo el amor sana”, ha dicho Netanyahu.
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La primera, madre de todas las demás, es la violencia institucional, la que legaliza y perpetúa las dominaciones, las opresiones y las explotaciones, la que aplasta y cercena a millones de hombres en sus engranajes silenciosos y bien engrasados.
La segunda es la violencia revolucionaria, que nace de la voluntad de abolir la primera.
La tercera es la violencia represiva que tiene por objetivo asfixiar a la segunda, haciéndose cómplice y auxiliar de la primera violencia, la que engendra todas las demás.
No hay peor hipocresía que llamar violencia sólo a la segunda fingiendo olvidar la primera, que la hace nace, y la tercera que la mata."
Hélder Câmara
Durante unos segundo le creí capaz de decir esa burrada.
Ya somos dos.
La hipocresía en el mundo occidental cotiza al alza.
elpais.com/internacional/2026-02-28/israel-da-por-muerto-en-los-bombar
Israel y Estados Unidos dan por muerto al líder supremo iraní, Alí Jameneí, en los bombardeos lanzados este sábado por Israel y Estados Unidos.