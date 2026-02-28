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“La violencia nunca resuelve nada”, advierte Netanyahu ante el intento de magnicidio de Trump

“La violencia nunca resuelve nada”, advierte Netanyahu ante el intento de magnicidio de Trump

Impactado por la escalada de violencia mundial, el Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu ha enviado toda su solidaridad a Donald Trump y al pueblo estadounidense tras enterarse del intento de magnicidio ocurrido el pasado sábado durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca. “¿Por qué nadie querría recurrir a la violencia, a las armas, para enfrentarse a diferencias que podríamos solucionar mediante el diálogo? La violencia genera odio, solo el amor sana”, ha dicho Netanyahu.

| etiquetas: elmundotoday , netanyahu , magnicidio , trump , violencia mundial
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20 comentarios
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Comentarios destacados:        
Moderdonia #2 Moderdonia
"Hay tres tipos de violencia:

La primera, madre de todas las demás, es la violencia institucional, la que legaliza y perpetúa las dominaciones, las opresiones y las explotaciones, la que aplasta y cercena a millones de hombres en sus engranajes silenciosos y bien engrasados.

La segunda es la violencia revolucionaria, que nace de la voluntad de abolir la primera.

La tercera es la violencia represiva que tiene por objetivo asfixiar a la segunda, haciéndose cómplice y auxiliar de la primera violencia, la que engendra todas las demás.

No hay peor hipocresía que llamar violencia sólo a la segunda fingiendo olvidar la primera, que la hace nace, y la tercera que la mata."

Hélder Câmara
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tul #1 tul
un buen genocidio o dos en cambio...
4 K 51
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Pero que putos cojones tiene el mierda este.
3 K 41
#6 kaos_subversivo *
#4 #5 es el mundo today xD
7 K 83
angelitoMagno #11 angelitoMagno
#6 Ah, cierto. Bueno, da igual, mantengo mi comentario :-P
5 K 74
Supercinexin #16 Supercinexin
#11 Pofroadría haber sido verdad perfectamente.
1 K 34
Moderdonia #8 Moderdonia
#4 no quita que tengas razón pero creo que no has leído de quién es esta "noticia"
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HeilHynkel #9 HeilHynkel
Menos mal que la noticia viene de donde viene ... porque por un segundo pensé que era real. :roll:
1 K 29
WcPC #10 WcPC
#9 Caí...
Durante unos segundo le creí capaz de decir esa burrada.
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HeilHynkel #13 HeilHynkel
#10

Ya somos dos. :roll:
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skaworld #12 skaworld
¡Diselo Steven!  media
1 K 25
A.more #3 A.more
Si la violencia fuera despedazarlo a el claro que solucionaría algo
1 K 24
Un_señor_de_Cuenca #20 Un_señor_de_Cuenca
EMT cada día más flojo, Netanyahu está a punto de soltar esto y no mover ni una ceja.
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BastardWolf #19 BastardWolf
Me la he tragado doblada
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#5 La_Conquista_Del_Mundo
Joder, que cara más dura tiene este tío. :wall:
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#15 Tecar
#5 Leer las noticias está sobrevalorado
:troll:
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#18 La_Conquista_Del_Mundo
#15 vale, ha sido leer el titulo y engorilarme, es que le cuadra al tio ese, no ? EMT se supera dia a dia.
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Pepepaco #17 Pepepaco
Todo el mundo pierde el trasero condenando el intento de asesinato de Trump, yo también estoy en contra de la violencia que nunca es la solución, pero parece que nadie recuerda que este tipo es el responsable del asesinato del presidente de Irán.
La hipocresía en el mundo occidental cotiza al alza.

elpais.com/internacional/2026-02-28/israel-da-por-muerto-en-los-bombar
Israel y Estados Unidos dan por muerto al líder supremo iraní, Alí Jameneí, en los bombardeos lanzados este sábado por Israel y Estados Unidos.
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menéame