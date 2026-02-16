·
Viñeta de Charlie Hebdo del 16 de febrero
Le jeu des différences
charliehebdo.fr/dessins-types/autonome/
etiquetas
:
charlie hebdo
,
facho
,
antifa
#1
sotillo
Para ser de izquierdas hay que ser muy exquisito y copiar las enseñanzas de Jesús, como no pongas la otra mejilla y las cosas para llenar cunetas estás condenado a que te comparen con ellos
7
K
70
#7
Flogisto
#1
Te doy la razón, habría que normalizar que una buena paliza de vez en cuando no hace daño.
0
K
10
#8
sotillo
#7
Seguro que si se arrepiente Dios le perdona, al fin y al cabo se podría considerar incluso accidente laboral
1
K
25
#6
CerdoJusticiero
Siempre han sido un poquitín subnormales, los pobres.
1
K
30
#4
k3ym4n
Hay que ser un ser de luz y dejar que te pisoteen para que una vez apaleado puedas decir una miserables palabras . Cuando los alemanes asesinaban cientos de miles de personas a nadie le preocupo si se mataba o no alemans o a sus amigos . Estos son herederos y reciben el mismo trato .
3
K
28
#2
angelitoMagno
Para que después digan que Charlie Hebdo siempre se mete con los mismos
1
K
28
#3
Fj_Bs
#2
No me agrada ese humor , de casos diferentes sacan unaa caricatura ... y que ? no le veo valor
si es gracioso
0
K
7
#9
Dakaira
Y esta puta mierda simplona?
0
K
19
#5
Quel
Tal cuál.
1
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
si es gracioso